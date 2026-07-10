Cote d'Ivoire: Commerce - Le marché de Bonoua réhabilité et agrandi, livré

Après plusieurs mois de travaux de réhabilitation et d'extension, le marché municipal de Bonoua a été officiellement inauguré et livré aux populations dans la matinée du mercredi 8 juillet 2026. La cérémonie s'est déroulée sous le haut patronage du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), Dr Eugène Aka Aouélé, et en présence du directeur de cabinet du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Raymond Laurent Assoua.

À cette occasion, Dr Eugène Aka Aouélé a souligné que le marché constitue un pilier économique et social essentiel pour les communautés. L'infrastructure favorise, selon lui, les activités génératrices de revenus, améliore les conditions de vie des populations et renforce la cohésion sociale. « Investir dans un marché, c'est investir dans le développement local, l'emploi et l'autonomisation des femmes », a-t-il affirmé.

Représentant le ministre Kalil Konaté, Raymond Laurent Assoua a félicité la municipalité et les partenaires du projet. Il a estimé que ce nouvel équipement contribuera à dynamiser l'économie locale, à améliorer les conditions de travail des commerçants et à renforcer l'attractivité de la ville. Il a également invité les usagers à veiller à sa préservation.

Il a, en outre, réaffirmé l'engagement du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat à poursuivre son accompagnement des commerçants à travers des dispositifs tels que la Carte de commerçant et la Mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire (Mucci).

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Pour sa part, le maire Jean-Paul Amethier a rappelé que le marché, construit en 1994 sous la mandature du premier maire de Bonoua, feu Jean-Baptiste Amethier, était devenu vétuste et confronté à une occupation anarchique. Sa réhabilitation a donc été engagée selon le modèle BOT (Build, Operate, Transfer).

Initialement évalué à 833,6 millions de Fcfa, le projet a été revu à la hausse afin de répondre à une demande plus importante. Transformé en bâtiment à étage et doté de nouveaux équipements, il a nécessité un investissement global de 1,649 milliard de Fcfa.

Le nouveau marché comprend 943 étals, 486 magasins de différentes superficies, six chambres froides, 16 étals de boucherie, deux blocs de latrines, une infirmerie, quatre entrepôts destinés au stockage du manioc et de la banane, ainsi qu'un hangar consacré à la vente de volaille.