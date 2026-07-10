Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - 6 mois de prison pour complicité de vol de câbles électriques

9 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Le Tribunal de première instance de Grand-Bassam a rendu son verdict jeudi dans une affaire de vol de câbles électriques. Bernard A., 26 ans, père de 5 enfants et résidant à Bonoua, a été condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme.

Devant le juge, le jeune homme n'a pas nié les faits qui lui sont reprochés. « Mon ami travaillant sur un chantier m'a demandé de l'aider à les sortir et de les revendre », a-t-il expliqué à la barre.

Selon les éléments du dossier, c'est alors qu'il transportait le butin que Bernard A. a été appréhendé par la population et conduit à la gendarmerie de Bonoua. Son complice, lui, a réussi à prendre la fuite.

Visiblement ému, l'accusé a imploré la clémence du tribunal. « Je demande pardon à cause de mes enfants », a-t-il lancé.

Dans ses réquisitions, le ministère public a requis une peine de 24 mois de prison ferme contre le prévenu. Mais le siège a décidé autrement.

Au terme des délibérations, le juge a condamné Bernard A. à 6 mois de prison ferme.

En plus de la peine de prison, le tribunal a également prononcé à son encontre 3 ans d'interdiction de paraître sur le territoire national.

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