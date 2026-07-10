Cote d'Ivoire: Transformation numérique agricole - Inades-Formation rapproche les producteurs des solutions digitales

Inades-Formation et ses partenaires ont réuni, le mercredi 8 juillet 2026, à Cocody, des acteurs du secteur agricole, du numérique et des pouvoirs publics afin de réfléchir à l'accélération de la transformation numérique de l'agriculture ivoirienne. L'objectif est de rendre les outils numériques plus accessibles, plus inclusifs et mieux adaptés aux besoins des producteurs.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet digitOP, financé par l'Agence française de développement (Afd) et mis en oeuvre par Inades-Formation, Afdi et Afrique Verte International. Selon le secrétaire général d'Inades-Formation, Adessou Sena Kwaku, près de trois années d'actions ont permis de former des organisations paysannes, de renforcer leurs capacités et de développer SimAgri, un système d'information sur les marchés agricoles.

Il a souligné que les solutions numériques doivent être conçues avec les producteurs et être accessibles dans les langues locales afin d'éviter toute forme d'exclusion. Sur le terrain, les résultats sont déjà perceptibles. Zambie Zigbeu Mohamed, vice-président chargé de la jeunesse de la Panafci, explique que les applications numériques permettent désormais d'identifier les maladies des cultures, de proposer des traitements adaptés et d'améliorer les rendements.

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Ces outils facilitent également l'accès à de nouveaux marchés et à de nouveaux partenaires commerciaux. Le ministère de l'Agriculture, à travers Félix Boli, chef du Service du développement informatique, estime que le numérique constitue un levier essentiel pour moderniser le secteur, améliorer la commercialisation des produits et renforcer l'implication des producteurs dans la mise en oeuvre de la politique agricole.

Les participants ont enfin formulé des recommandations visant à renforcer les compétences numériques des organisations paysannes, à améliorer la coordination entre les acteurs et à promouvoir des politiques publiques favorisant une transformation numérique inclusive.

L'ambition est de faire du numérique un moteur de compétitivité, d'amélioration des revenus et de résilience de l'agriculture ivoirienne.