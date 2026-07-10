Cote d'Ivoire: Anôh festival 2026 - Prikro ambitionne de devenir la capitale ivoirienne du tourisme

La troisième édition de l'Anôh festival se tiendra du 21 au 23 août 2026, à la place Alassane Ouattara de Prikro. L'annonce a été faite le mercredi 8 juillet 2026, à l'hôtel Astoria Palace de Yopougon, lors de la conférence de presse de lancement de cet événement. Le festival est placé sous le thème : « Culture, facteur de paix et de reconstruction ».

Porté par l'Association pour la valorisation des arts et de la culture Anôh (Avaca), le festival entend promouvoir les arts, la culture et les potentialités touristiques du peuple Anôh, tout en renforçant la cohésion sociale et le développement local.

« Notre ambition est de faire de Prikro la capitale du tourisme en Côte d'Ivoire. La culture constitue l'identité d'un peuple et demeure un pilier essentiel de son développement. L'Anôh festival est une invitation aux filles et aux fils du département à se mobiliser autour de la cohésion sociale, de la valorisation du patrimoine culturel et du développement de leur territoire », a déclaré la commissaire générale, Sarah Kouamé. Elle a rappelé que le peuple Anôh, souvent confondu avec les Baoulé et les Agni, demeure encore méconnu, d'où la nécessité de mieux faire connaître son histoire et son identité culturelle.

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Plus de 15 000 festivaliers sont attendus pour trois jours d'animations marqués par des danses, des contes, des expositions d'objets d'art, des concours culinaires, des visites de sites touristiques, des concours Miss et Awoulaba Anôh, ainsi que des panels, des formations, des rencontres B to B et des espaces d'exposition dédiés aux entreprises, aux artisans et aux producteurs. Plus de 40 stands de restauration fonctionneront également durant le festival.

Regroupant 88 villages répartis en sept tribus, le département de Prikro entend, à travers cette troisième édition, faire de la culture un levier de paix, d'attractivité touristique et de développement économique.