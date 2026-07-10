Tunisie: 495,5 MD pour 30 rames de métro - L'UGTT pointe un appel d'offres toujours en attente

9 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La Fédération générale du transport relevant de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé, ce jeudi, à l'élaboration d'un plan national d'urgence pour sauver le transport public, renouveler le parc, renforcer la sécurité et la qualité, recruter du personnel et redresser le réseau ferroviaire.

Dans un communiqué publié sur la page officielle de l'UGTT, la fédération a exprimé sa vive inquiétude face à la dégradation « sans précédent » du réseau ferroviaire de la Société des transports de Tunis (Transtu), estimant que la sécurité des agents et des usagers ainsi que la continuité du service public sont désormais sérieusement menacées en raison d'une mauvaise gouvernance, de l'absence de vision stratégique et du manque d'investissement.

Elle a également dénoncé le blocage des dossiers relatifs au renouvellement du parc, notamment le projet d'acquisition de 30 nouvelles rames de métro, financé à hauteur de 495,5 millions de dinars, dont l'appel d'offres n'a toujours pas été lancé.

La fédération a aussi mis en garde contre le retard dans la procédure d'achat de 18 nouvelles rames destinées à la ligne Tunis-La Goulette-La Marsa (TGM).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, la Fédération générale du transport a rejeté les campagnes de dénigrement visant les travailleurs et les syndicalistes, soulignant que les agents ont assuré la continuité du service public malgré des moyens limités et des conditions de travail difficiles.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.