Tunisie: 495,5 MD pour 30 rames de métro - L'UGTT pointe un appel d'offres toujours en attente

La Fédération générale du transport relevant de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé, ce jeudi, à l'élaboration d'un plan national d'urgence pour sauver le transport public, renouveler le parc, renforcer la sécurité et la qualité, recruter du personnel et redresser le réseau ferroviaire.

Dans un communiqué publié sur la page officielle de l'UGTT, la fédération a exprimé sa vive inquiétude face à la dégradation « sans précédent » du réseau ferroviaire de la Société des transports de Tunis (Transtu), estimant que la sécurité des agents et des usagers ainsi que la continuité du service public sont désormais sérieusement menacées en raison d'une mauvaise gouvernance, de l'absence de vision stratégique et du manque d'investissement.

Elle a également dénoncé le blocage des dossiers relatifs au renouvellement du parc, notamment le projet d'acquisition de 30 nouvelles rames de métro, financé à hauteur de 495,5 millions de dinars, dont l'appel d'offres n'a toujours pas été lancé.

La fédération a aussi mis en garde contre le retard dans la procédure d'achat de 18 nouvelles rames destinées à la ligne Tunis-La Goulette-La Marsa (TGM).

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Par ailleurs, la Fédération générale du transport a rejeté les campagnes de dénigrement visant les travailleurs et les syndicalistes, soulignant que les agents ont assuré la continuité du service public malgré des moyens limités et des conditions de travail difficiles.