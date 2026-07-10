Tunisie: Prévisions prometteuses de la récolte céréalière - Confirmer l'orientation présidentielle en faveur de l'agriculture

En ces moments, l'actualité nationale est dense avec la clôture de l'année scolaire et universitaire, la forte canicule sévissant dans le pays et un peu partout à travers le monde, le retour des Tunisiens résidant à l'étranger pour leurs vacances annuelles, et bien d'autres encore.

Mais on n'oublie surtout pas un des moments forts en pareille période de chaque année, en l'occurrence le déroulement de la campagne céréalière qui s'annonce, cette saison, exceptionnelle dans le sens où la moisson est déjà estimée à 8,4 millions de quintaux, alors que le taux d'avancement des opérations ont atteint, à peine, les 60%.

Ces chiffres, provisoires, laissent entendre la réalisation d'une récolte totale, une fois terminée, de l'ordre de vingt millions de quintaux enregistrant, ainsi, une augmentation d'environ 15 à 20% par rapport à la récolte de l'année écoulée.

Et selon les données disponibles, fournies par le département de l'Agriculture, la satisfaction porte aussi bien sur la qualité que la quantité dans la mesure où, selon l'Observatoire national de l'agriculture (Onagri), 70 % des céréales estimées pour cette saison sont d'excellente qualité, 25% de qualité moyenne et 5% seulement étant en dessous de la moyenne.

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La prédominance de la très bonne qualité attendue lors des récoltes s'explique par la bonne répartition des précipitations entre les diverses régions, plus particulièrement sur celles du Nord et du Nord-Ouest de la Tunisie, sans oublier les quantités de semences certifiées distribuées dans les zones de production et qui ont atteint environ 524 mille quintaux, soit 30% des besoins en semences, ce qui en fait un objectif stratégique important atteint pour la première fois puisque seuls 265 mille quintaux certifiés ont été mobilisés lors de la saison précédente.

Il faut dire que le Président de la République fait de la réussite du secteur agricole un point phare de son projet pour la Tunisie nouvelle dans le sens où dans le cadre de sa politique agricole, la souveraineté alimentaire est élevée au rang de pilier de la sécurité nationale s'articulant autour d'un axe majeur, à savoir l'autonomie de production face aux marchés mondiaux.

En effet, le Chef de l'État ne cesse d'insister régulièrement sur l'impératif de mettre fin à la dépendance aux importations et de préserver les ressources hydriques grâce à l'aménagement des barrages et autres lacs collinaires, les campagnes de sensibilisation à l'utilisation des semences locales, plus précisément concernant les filières phares à l'instar du blé, de l'huile d'olive et des dattes, l'objectif final étant d'atteindre la souveraineté alimentaire.

Autant dire que le secteur agricole est l'un des domaines déterminants pour la croissance économique et le développement global et durable générant plus de 10% du PIB et employant près de 15% de la main d'oeuvre de la population tunisienne, d'où la mise en relief par le Chef de l'Etat de ce facteur important pour l'ensemble du peuple tunisien, tout en veillant à garantir un soutien inconditionnel aux petits agriculteurs et une protection extrême aux sources dont notamment les eaux et les terres.

Une stratégie adéquate a été ainsi mise en place pour réussir la récolte céréalière, surtout que, comme l'a solennellement qualifié le Chef de l'Etat, «le secteur agricole est l'avenir de la Tunisie qui ne peut jouir d'une souveraineté complète tant que les Tunisiens continuent à dépendre des importations», ce qui fait de l'agriculture une composante essentielle de la sécurité nationale.