Togo: Actif stratégique

Le Togo change de braquet dans la protection de son patrimoine naturel. Avec l'appui du PNUD, de l'initiative BIOFIN et du Fonds pour l'environnement mondial, le pays prépare son premier plan national de financement de la biodiversité, pour mobiliser plus de ressources nationales et réduire sa dépendance aux financements extérieurs.

L'ambition dépasse la simple préservation des écosystèmes : faire de la biodiversité un vrai levier économique, et un rempart face au changement climatique.

Le futur plan s'appuiera sur une analyse fine du cadre politique, institutionnel et économique du pays, pour identifier les principaux facteurs de dégradation de la biodiversité, mais aussi les mécanismes et subventions qui, sans le vouloir, nuisent à l'environnement.

Pour le ministère de l'Environnement, ce document servira de feuille de route : mieux orienter les investissements, renforcer la transparence dans la gestion des ressources et ancrer durablement le financement de la nature dans les politiques publiques.

En misant sur ses propres ressources pour préserver ses écosystèmes, Lomé veut faire de la biodiversité bien plus qu'un enjeu environnemental : un actif stratégique pour son développement.