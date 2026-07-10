Sénégal: Faye l'emporte face à Sonko sur la révision constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel du Sénégal a invalidé, jeudi, la réforme constitutionnelle adoptée le 29 juin par l'Assemblée nationale, jugeant la loi « contraire à la Constitution ».

Le texte, porté par six députés du parti Pastef, prévoyait notamment d'interdire au chef de l'État d'exercer une fonction dirigeante au sein d'un parti politique, une disposition qui visait directement le président Bassirou Diomaye Faye, qui a annoncé la semaine dernière son intention de créer sa propre formation politique.

C'est justement Faye qui avait saisi le Conseil constitutionnel, contestant la régularité de la procédure d'adoption du texte. Les juges lui ont donné raison, relevant plusieurs irrégularités dans le processus législatif.

Cette réforme est portée par Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale et figure historique du Pastef.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Limogé de son poste de Premier ministre en mai dernier, il s'est fait élire quelques jours plus tard à la tête du Parlement, où son parti dispose d'une large majorité. Les critiques de la réforme y voyaient une tentative de rééquilibrage des pouvoirs en faveur de l'Assemblée, au détriment de la présidence.

Sur les réseaux sociaux, Ousmane Sonko a dit respecter la décision du Conseil constitutionnel, tout en assurant que l'Assemblée nationale continuerait d'exercer pleinement sa mission.

Cette crise institutionnelle, qui consacre la rupture entre les deux anciens alliés du Pastef, arrivés au pouvoir ensemble en 2024, pourrait compliquer les efforts du Sénégal pour résoudre la crise liée à la découverte d'une dette mal déclarée en 2024.