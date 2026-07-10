Sénégal: Transformation numérique des parlements - L'expérience sénégalaise saluée

L'expérience sénégalaise en matière de transformation numérique des hémicycles a été saluée par les parlements francophones lors de la 51e Session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). C'est ce qu'a indiqué une note de l'Assemblée nationale rendue publique vendredi.

À l'occasion de la 51e Session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), l'Assemblée nationale du Sénégal a partagé son expérience en matière de transformation numérique lors d'un panel consacré à la digitalisation des parlements, aux services numériques destinés aux parlementaires et à l'intelligence artificielle.

« Représentée par son Directeur des Systèmes d'Information, l'Assemblée nationale a présenté la stratégie de digitalisation engagée ces dernières années, articulée autour de la modernisation des infrastructures numériques, du déploiement de services innovants au profit des parlementaires, du renforcement de la cybersécurité et de l'intégration progressive de l'intelligence artificielle dans les activités parlementaires », rapporte le texte.

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La même source précise que cette expérience, menée dans le cadre du New Deal Technologique, a suscité un vif intérêt auprès des Secrétaires généraux et des responsables des administrations parlementaires francophones. Ainsi, souligne la note, les échanges ont permis de mettre en lumière les avancées réalisées par le Sénégal, notamment en matière de dématérialisation des procédures, de services numériques aux députés, de modernisation des outils de travail parlementaire et des perspectives offertes par l'intelligence artificielle.

« Les participants ont salué la vision portée par l'Assemblée nationale du Sénégal ainsi que les résultats déjà obtenus, considérant cette démarche comme une expérience inspirante pour les autres Parlements francophones engagés dans leur transformation numérique », poursuit le document.

Pour le parlement sénégalais, cette reconnaissance internationale témoigne de l'engagement de l'Assemblée nationale du Sénégal à construire un Parlement « plus moderne, plus transparent, plus accessible et plus proche des citoyens ». Ceci, tout en renforçant la coopération entre les institutions parlementaires de l'espace francophone.