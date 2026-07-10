Tunisie: La CNAM lance sa nouvelle plateforme numérique E-CNAM

10 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Une nouvelle plateforme numérique, baptisée E-CNAM, a été mise en service en remplacement de l'ancien espace web dédié au suivi des dossiers des prestataires de soins conventionnés et à la consultation de leurs informations, a annoncé vendredi la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

Dans un communiqué, la CNAM a indiqué que cette nouvelle plateforme offre l'ensemble des services disponibles sur l'ancien espace web, tout en proposant de nouveaux services numériques visant à améliorer la qualité des prestations et à faciliter l'accès des prestataires de soins à l'information.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'abandon des technologies obsolètes sur lesquelles reposait l'ancienne plateforme, dont la maintenance et les mises à jour, notamment en matière de sécurité informatique, ne peuvent plus être assurées, explique la même source.

La CNAM a, par ailleurs, précisé qu'un service en ligne sera mis à la disposition, à partir de la semaine prochaine, des prestataires de soins disposant d'un compte sur l'ancienne plateforme mais n'ayant pas encore créé de compte sur E-CNAM.

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Ce service leur permettra de migrer automatiquement vers la nouvelle plateforme en utilisant les mêmes identifiants et mots de passe que ceux de l'ancien espace web, sans avoir à se déplacer vers les centres régionaux ou locaux de la CNAM.

La Caisse a, à cet effet, invité l'ensemble des prestataires de soins à consulter régulièrement son site web officiel afin de suivre la mise en service de cette fonctionnalité et de prendre connaissance de ses modalités d'utilisation.

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