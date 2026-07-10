Tunisie: Ouverture d'un concours pour recruter des lieutenants principaux de la Sûreté nationale et de la Police nationale

Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'un concours externe sur épreuves pour l'admission à une formation de base en vue du recrutement direct de lieutenants principaux au sein du corps de la Sûreté nationale et de la Police nationale.

Ce concours est destiné aux candidats remplissant un ensemble de conditions relatives notamment au niveau d'études, à l'âge, à l'aptitude physique et psychologique ainsi qu'aux critères de taille et d'acuité visuelle.

Les candidats intéressés peuvent consulter les informations relatives au concours et effectuer leur inscription via le site officiel des recrutements du ministère de l'Intérieur :

https://recrutementdgsn.interieur.gov.tn

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Cinq années d'études supérieures exigées après le baccalauréat

Selon le communiqué du ministère, les candidats doivent avoir achevé avec succès des études supérieures d'une durée minimale de cinq années après le baccalauréat, dans l'une des spécialités fixées dans l'annexe disponible sur le site web des concours du ministère.

Ils doivent également être de nationalité tunisienne, sous réserve des restrictions prévues par le Code de la nationalité tunisienne.

Concernant l'âge, les candidats doivent être âgés d'au moins 20 ans et d'au plus 30 ans au 1er janvier 2026.

Une dérogation à la limite d'âge maximale peut être accordée dans la limite d'une année, selon les besoins de l'administration. Cette disposition concerne également les candidats ayant effectué leur service militaire et disposant d'un certificat de bonne conduite délivré par les services du ministère de la Défense nationale.

La bonification d'âge est appliquée conformément aux dispositions du décret n°1229 de 1982 du 2 septembre 1982 relatif aux dispositions exceptionnelles concernant la participation aux concours externes de recrutement, complété par le décret n°1551 de 1992 du 28 août 1992.

Les candidats doivent être déclarés aptes, après les examens médicaux et les tests psychologiques, à exercer toute activité professionnelle de jour comme de nuit sur l'ensemble du territoire de la République.

Le ministère fixe également des conditions physiques précises à savoir une taille minimale de 1,70 mètre pour les hommes ; une taille minimale de 1,65 mètre pour les femmes ; et une acuité visuelle totale des deux yeux d'au moins 20/15 avant correction par lunettes.

Les documents exigés pour la candidature

Le dossier de candidature doit comprendre plusieurs pièces, notamment :

Le formulaire de candidature à télécharger depuis le site officiel du ministère. Ce document doit être présenté au centre de sécurité nationale ou de la garde nationale compétent territorialement selon l'adresse figurant sur la carte d'identité nationale, afin d'être visé puis joint au dossier ;

Une demande de candidature sur papier libre adressée à Monsieur le ministre de l'Intérieur ;

Une copie de la carte d'identité nationale ;

Une copie certifiée conforme du diplôme requis ;

L'original du bulletin n°3 datant de moins de trois mois (une copie du récépissé de dépôt de la demande peut être acceptée) ;

Un reçu de versement d'un montant de 10 dinars sur le compte postal du Centre national de formation continue de la Sûreté nationale à Carthage Byrsa : 17001000000091001514

Ce versement correspond à la participation aux frais de recrutement.

Le dossier doit également contenir :

Une enveloppe postale recommandée avec accusé de réception portant l'adresse personnelle du candidat ;

Une copie du certificat de bonne conduite pour les candidats ayant effectué le service militaire ;

Une copie du permis de conduire pour les candidats qui en disposent

Un extrait de naissance datant de moins de trois mois.

Inscriptions du 10 au 29 juillet 2026

Les candidats remplissant les conditions requises doivent procéder à leur inscription en ligne sur le site : https://recrutementdgsn.interieur.gov.tn durant la période allant du 10 juillet 2026 au 29 juillet 2026.

Le dossier complet doit ensuite être envoyé par courrier recommandé à :

Direction des recrutements - « 18, avenue de l'Indépendance, Carthage Byrsa 2016 Tunis », au plus tard le 30 juillet 2026.

Le ministère précise que l'enveloppe extérieure doit obligatoirement porter la mention : « Lieutenants principaux - Recrutement direct » et être accompagnée de l'ensemble des pièces demandées.

Trois étapes pour le déroulement du concours

Le concours se déroulera en trois phases.

Première étape : épreuves écrites régionales

Les épreuves écrites auront lieu les 13 et 20 décembre 2026 dans des centres régionaux d'examen.

Elles comprennent :

Une épreuve de rédaction dans la spécialité du candidat ;

Des questions à choix multiples portant sur la culture générale (120 questions, dont 80 en arabe et 40 en français) ;

Une dissertation de culture générale ;

Une synthèse en arabe, en 30 lignes, d'un document rédigé en français ;

L'analyse d'une situation écrite avec extraction de décisions à partir d'un cas pratique.

Les candidats concernés seront informés par SMS sur leur numéro personnel afin de télécharger leur convocation depuis le site des recrutements du ministère de l'Intérieur, précisant la date et le lieu des épreuves.

Deuxième étape : épreuves centrales

Les candidats ayant réussi les épreuves écrites seront convoqués par SMS pour accéder à la deuxième phase.

Cette étape comprend :

Des examens médicaux ;

Des épreuves sportives pour les candidats déclarés aptes médicalement ;

Un test technico-psychologique pour les candidats ayant réussi l'épreuve sportive ;

Un entretien oral dans les matières de spécialité pour les candidats ayant réussi le test psychologique ;

Le passage devant une commission d'examen pour les candidats ayant réussi l'entretien oral ;

La vérification des antécédents judiciaires.

Troisième étape : examens complémentaires

Les candidats admis à l'issue de la deuxième étape seront convoqués pour passer :

Des analyses médicales complémentaires ;

Des examens psychologiques approfondis.

Les principales précautions rappelées par le ministère

Le ministère de l'Intérieur rappelle plusieurs règles aux candidats :

Le numéro de téléphone personnel doit obligatoirement être mentionné dans la demande de candidature ;

Les dossiers ne contenant pas le formulaire d'inscription téléchargé depuis le site officiel et visé par le centre de sécurité nationale ou de garde nationale compétent ne seront pas acceptés ;

L'absence de convocation est considérée comme une réponse négative et les dossiers ne seront pas restitués ;