Afrique du Nord: L'Inde réactive son visa touristique de cinq ans pour 156 pays - Qu'en est-il des Tunisiens, Algériens et Marocains ?

Voyager en Inde pendant cinq ans avec un seul visa est de nouveau possible pour les ressortissants de 156 pays. L'Inde a réactivé son dispositif de visa électronique touristique de longue durée (e-Tourist Visa), permettant aux voyageurs concernés d'effectuer plusieurs entrées sur le territoire indien durant la période de validité du visa.

Cette mesure, suspendue pendant la période de pandémie de Covid-19, vise à faciliter les déplacements des touristes internationaux, des visiteurs familiaux et des voyageurs fréquents. Elle concerne notamment plusieurs grandes nationalités émettrices de touristes, parmi lesquelles les citoyens des États-Unis, du Japon, du Brésil ou encore de nombreux pays européens.

Le visa touristique électronique de cinq ans permet à son titulaire d'effectuer plusieurs séjours en Inde, avec une durée maximale de 180 jours par visite. L'entrée doit toutefois se faire par les aéroports ou ports maritimes autorisés pour les détenteurs d'un e-Visa. Les passages terrestres ne sont pas concernés par ce dispositif.

Les voyageurs maghrébins toujours soumis au visa classique

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Cette annonce pourrait naturellement susciter l'intérêt des voyageurs tunisiens, algériens et marocains, notamment auprès de ceux qui souhaitent découvrir l'Inde, une destination de plus en plus prisée pour son patrimoine culturel, ses paysages et son tourisme spirituel.

Mais pour les ressortissants du Maghreb, la situation reste inchangée. La Tunisie, l'Algérie et le Maroc ne figurent pas parmi les pays bénéficiant du programme indien de visa électronique touristique. Les voyageurs de ces trois nationalités doivent toujours déposer une demande de visa classique auprès des autorités diplomatiques indiennes compétentes.

Cette différence de traitement signifie qu'un touriste tunisien souhaitant se rendre en Inde ne peut pas, à ce jour, profiter de la procédure simplifiée en ligne ni du visa électronique de cinq ans proposé aux nationalités éligibles.

Une ouverture qui pose la question de l'élargissement

Le rétablissement du visa longue durée illustre la volonté de l'Inde de renforcer son attractivité touristique et de simplifier l'accès à son territoire pour certains marchés internationaux. Le pays cherche notamment à encourager le retour des visiteurs étrangers après les perturbations provoquées par la crise sanitaire.

Pour les voyageurs maghrébins, cette évolution relance néanmoins une question : celle d'un éventuel élargissement futur du dispositif à de nouvelles nationalités.

Avec des liens économiques, culturels et universitaires croissants avec l'Inde, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc représentent des marchés potentiels pour le tourisme indien. Mais à ce jour, les voyageurs de ces pays doivent encore suivre la procédure traditionnelle de demande de visa.

Ainsi, derrière l'annonce d'une ouverture à 156 pays se cache une réalité plus nuancée pour le Maghreb : l'accès à l'Inde devient plus simple pour certains voyageurs, mais le chemin administratif reste encore inchangé pour les Tunisiens, les Algériens et les Marocains.