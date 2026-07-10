Congo-Kinshasa: Situation au pays - Le cardinal Fridolin Ambongo reçu par Denis Sassou N'Guesso

L'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a échangé avec le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, le 9 juillet à Brazzaville, sur la crise politique et sécuritaire qui secoue la République démocratique du Congo (RDC). Cette rencontre s'inscrit dans une série de consultations régionales visant à favoriser le dialogue et le retour à la stabilité dans ce pays.

À Brazzaville, le cardinal Fridolin Ambongo était accompagné de l'abbé Donatien Nshole, secrétaire général et porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco). Au coeur des échanges figurait la situation politique et institutionnelle en RDC, dans un contexte marqué par la persistance du conflit armé dans l'Est du pays, où les affrontements continuent de faire des victimes et de provoquer le déplacement de milliers de personnes. Les discussions ont également porté sur le débat autour d'un éventuel projet de révision de la Constitution.

À l'issue de l'audience, l'abbé Donatien Nshole a indiqué que le chef de l'État congolais avait souhaité entendre l'analyse du cardinal Fridolin Ambongo sur la crise que traverse la RDC. Selon lui, Denis Sassou N'Guesso estime que le responsable de l'Église catholique, en sa qualité de pasteur, assume également une responsabilité historique dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale. « Le président Denis Sassou N'Guesso a voulu écouter le cardinal que j'accompagne, parce qu'il considère qu'en tant que pasteur, il a aussi une responsabilité historique dans la gestion de la chose publique et de la vie humaine », a expliqué l'abbé Donatien Nshole.

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Le secrétaire général de la Cenco a précisé que le président congolais s'était montré particulièrement préoccupé par la fragilité de la situation en RDC, un pays qu'il considère comme frère. Au cours de l'entretien, Denis Sassou N'Guesso leur a également prodigué des conseils susceptibles de contribuer à une sortie de crise. Évoquant la situation sécuritaire, l'abbé Donatien Nshole a rappelé la gravité du conflit qui se poursuit dans l'est de la RDC. « Le pays est en guerre. Une partie de nos compatriotes ne peut plus être en communion physique avec nous pour diverses raisons. Les gens continuent à mourir sur le champ de bataille et ce n'est pas peu de choses », a-t-il déploré.

Au-delà de la crise sécuritaire, le climat politique demeure marqué par les débats autour d'une éventuelle révision de la Constitution, un sujet qui continue d'alimenter les tensions au sein de la classe politique et de la société civile congolaises. Cette rencontre est intervenue quelques jours après la visite de travail du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, à Brazzaville, où il s'est entretenu avec son homologue, Denis Sassou N'Guesso.

Parallèlement, des consultations ont été menées à Bujumbura par le président burundais, Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine, avec des responsables de l'opposition congolaise ainsi que des leaders religieux de la RDC, dans le cadre des efforts diplomatiques en faveur d'un apaisement de la crise.