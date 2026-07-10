Le Cadre unitaire des Centrales syndicales des travailleurs de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) a fait face à la presse jeudi 9 juillet 2026 pour faire le point sur leurs stocks. Ses membres ont tenu à rassurer les consommateurs sénégalais sur la disponibilité du sucre pour couvrir toutes les fêtes religieuses qui profilent à l'horizon. Ils alertent toutefois sur des risques de mévente du sucre et de perte d'emplois et disent NON à la délivrance massive des DIPAS par le Ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette situation avait contraint l'an dernier la CSS à supporter une dette bancaire estimée à 75 milliards FCFA, tout en retardant le démarrage des activités de nombreux travailleurs saisonniers.

Regroupées en collectif lors de ce face à face avec la presse locale, les 11 organisations syndicales de travailleurs de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) à savoir l'UNSAS, la CNTS, la CSA, l'UDTS, la CNTS/FC, CDSL, UTS, SDIASS, OLT, SLT, FGTS/B, déclarent avoir fini leur tournée d'inspection des stocks et clôturé leur réunion d'analyse de la situation du marché. Ses membres tiennent à rassurer le consommateur sénégalais, à l'aube des grandes fêtes religieuses telles que le Magal de Touba, le Gamou de Tivaouane et l'Assomption, sur la disponibilité du sucre.

« Il y a suffisamment de sucre en stock pour approvisionner le marché mais nous attirons l'attention sur la gestion de la période d'intercampagne, afin d'éviter les difficultés que nous avons connues par le passé, avec notamment une dérégulation massive du marché en 2025 », a dit Malick Bâ, porte-parole du jour. Il rappelle qu'au mois de février passé, la CSS avait organisé une journée « Portes Ouvertes » ayant permis aux différents acteurs présents, notamment les commerçants, les grossistes ainsi que la Direction du Commerce Intérieur (DCI), de constater les efforts considérables consentis par l'entreprise pour toujours rendre autosuffisant le Sénégal en sucre. « Pour cette campagne 2025-2026, la modernisation de l'outil industriel ainsi que les investissements agricoles ont permis de dépasser largement les objectifs pour atteindre une production de plus de 140 000 tonnes.

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Au mois de juin, nous avions effectué un premier point de la situation des stocks, en présence du Directeur du Commerce Intérieur (DCI). Cette rencontre a permis de constater la disponibilité de 70 000 tonnes de sucre répartis entre nos magasins à Richard Toll et aussi à Dakar », a-t-il souligné tout en rassurant que cette quantité permet largement de couvrir, au-delà des consommations nationales, les fêtes religieuses à venir pour le mois d'Aout 2026.

La rencontre a également permis de confirmer, par la DCI régionale, le gap à importer pour la période d'intercampagne qui devrait être de 60 000 tonnes et à partir de la fin du mois d'août 2026. « Nous disposons, à date de près de 50 000 tonnes de sucre ; conformément à nos prévisions de départ. Donc, il revient naturellement d'encourager les autorités étatiques, en l'occurrence le ministère de l'Industrie et du Commerce à faire importer juste les 60.000 tonnes le tonnage nécessaire à asseoir pour couvrir les besoins de la période allant de septembre à novembre 2026 », a suggéré M. Bâ.

Aujourd'hui, tous à l'unanimité, disent Non à la délivrance massive des Dipas qui risque de leur faire endurer la même situation de mévente des années précédentes. « La mévente qui en a résulté a obligé la CSS à s'endetter à un niveau inédit de 75 milliards FCFA de dette bancaire au 31 décembre 2025 », a-t-il rappelé tout en précisant que cette mévente a également eu un impact important sur les travailleurs surtout les saisonniers qui sont restés plusieurs mois sans travailler. D'où leur volonté de se mobiliser pour préserver leurs emplois et leur outil de travail.