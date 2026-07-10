Sénégal: Diourbel /Visite des commissions de cession des intrants agricoles - Le ministre Dr Cheikhou Oumar Ba salue la qualité du travail

Le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage était hier, jeudi. Dans la région de Diourbel. Dr Cheikhou Oumar Ba a salué la qualité du travail des commissions de mise en place et de cessions des semences. Il s'engage à apporter des solutions aux difficultés posées par les producteurs agricoles.

Les producteurs agricoles de Diourbel qui ont reçu le ministre de l'Agriculture ,de la souveraineté alimentaire et de l'élevage Dr Cheikhou Oumar Ba ont posé quelques préoccupations. Il s'agit selon Cheikh Ndiaye, l'adjoint au maire de Ndangalma, de demander la mise en place d'un stock suffisant au bénéfice des populations rurales. « Nous voulons que cette visite soit bénéfique pour le monde rural. Il s'agit de prendre des décisions qui permettront d'améliorer les conditions de travail des agriculteurs mais aussi la disponibilité des semences et des engrais.

Nous demandons que des stocks d'engrais et d'urée soient disponibles à temps . » Le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage Dr Cheikhou Oumar Ba en tournée de supervision des opérations de mise en place et de cession des intrants agricoles a tenu à rassurer les producteurs agricoles. « Nous avons été frappés par la qualité du travail. Dans la commission, nous avons vu ce caractère multi acteurs. Cela traduit la volonté de son excellence le President de la République d'introduire la transparence dans toutes les étapes de nos interventions .

Le President nous a instruit d'aller vers la résolution des problèmes sur la disponibilité des intrants. Nous sommes dans certains sites à 100% pour l'arachide, on se situe autour d'un taux de mise en place de 6 3%'. Et il poursuit : ' nous avons décidé d'apporter des solutions idoines parce que nous sommes un gouvernement de solutions. Nous essaierons de parler moins pour aller vers des actions concrètes' .

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Le ministre de l'Agriculture a également visité le Centre national de recherches agronomiques de Bambey où il a commencé sa carrière de chercheur. 'L'Isra qui accueille beaucoup de chercheurs représente un élément important dans le dispositif de reconstitution du capital semencier . Une enveloppe de 500 millions sera dégagée par l'Etat pour accompagner les chercheurs .Quand on a rencontré le DG de l'isra, nous connaissons le plaidoyer qu'il porte pour la rétention des chercheurs. On ne peut pas réussir la souveraineté alimentaire quand on n'a pas réussi la reconstitution du capital semencier. Il y a des efforts qui ont été faits et des efforts qui restent à faire mais je tiens à rassurer les chercheurs. Nous allons trouver ensemble des solutions et nous croyons à la recherche et nous sommes prêts à appuyer la recherché, a t -il conclu.