Sénégal: N'gaparou/Après 28 années d'attente - Le bitumage de la route du Rond-point vers la mer enfin lancé

Les populations de N'Gaparou ont assisté, au cours week-end écoulé, au lancement officiel des travaux d'aménagement du tronçon reliant le Rond-point à la mer. Un soulagement pour cette commune balnéaire qui réclamait cet axe stratégique depuis près de trois décennies.

C'est devant une foule d'habitants, d'autorités administratives et de techniciens que le maire Mamadou Mbengue a donné le coup d'envoi du chantier. D'un montant de 217 millions de FCFA, les travaux doivent durer quatre mois et sont placés sous la supervision des services techniques compétents.

Dans son discours, l'édile a tenu à saluer la mémoire des pionniers qui, dès 1998, avaient engagé le plaidoyer pour cette infrastructure. « L'attente a été longue, mais nous sommes un peuple de pêcheurs. Nous savons que lorsque la mer est agitée, il faut patienter avant de prendre le large », a-t-il déclaré, justifiant les lenteurs administratives par la nécessité de sécuriser toutes les procédures financières et techniques.

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Au-delà du bitume, Mamadou Mbengue a profité de cette cérémonie pour lancer un vibrant appel au vivre-ensemble. Reprenant les recommandations du sous-préfet, il a rappelé que N'Gaparou, forte de sa diversité culturelle, doit faire de ce brassage un atout. « Nous sommes différents par nos origines, nos cultures et nos traditions, mais nous avons un dénominateur commun : le Sénégal », a-t-il insisté.

Il a également invité les populations à accompagner le chantier avec compréhension, malgré les désagréments inévitables, et à préserver la cohésion sociale, notamment à travers les traditionnelles « 72 heures » qui favorisent le dialogue entre les communautés.

Interpellé sur les équipements sportifs, le maire a reconnu les fortes attentes de la jeunesse. Si plusieurs sites improvisés ont longtemps servi de terrains de pratique, la municipalité envisage désormais un complexe moderne. « Le sport est un puissant levier de développement, d'éducation et de cohésion sociale », a-t-il souligné, promettant de poursuivre les efforts pour doter la commune d'infrastructures adaptées à sa croissance démographique.

Un premier pas vers d'autres projets

Pour les habitants de N'Gaparou, ce lancement est plus qu'une simple avancée routière : c'est la concrétisation d'une promesse ancienne et l'espoir que d'autres chantiers suivront, notamment dans la mobilité urbaine et les équipements publics. En attendant, le bitume tant réclamé est enfin sur les rails.