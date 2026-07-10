Tunisie: L'ARP adopte le projet de loi portant approbation du Plan de développement 2026-2030

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, dans son intégralité, le projet de loi relatif à l'approbation du Plan de développement 2026-2030.

Le texte a été approuvé par 64 voix pour, tandis que 15 députés se sont abstenus et 24 ont voté contre, selon les résultats du vote annoncés par le Parlement ce vendredi 10 juillet 2026, sur sa page officielle Facebook.

Cette adoption marque une nouvelle étape dans le processus d'entrée en vigueur du nouveau Plan de développement, qui fixe les grandes orientations économiques et sociales de la Tunisie pour la période 2026-2030.

Le plan constitue le cadre de référence des politiques publiques durant les cinq prochaines années, avec pour objectif de définir les priorités nationales en matière d'investissement, de développement régional, de compétitivité économique et d'amélioration des conditions de vie.

Avec ce vote, le Parlement donne ainsi son aval au document stratégique qui doit accompagner les choix économiques et sociaux du pays au cours de la période 2026-2030.