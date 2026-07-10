Tunisie: Alerte SONEDE - Des coupures d'eau après la rupture d'une conduite maîtresse de 1 000 mm à Sahloul-Sousse

10 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

Une panne d'infrastructure lourde perturbe brutalement l'alimentation en eau potable au coeur du Sahel. Ainsi, la SONEDE annonce des coupures immédiates à certains quartiers de Sousse. Et ce, depuis 11h00 de ce vendredi 10 juillet 2026. Les équipes techniques évaluent l'ampleur des dégâts pour fixer l'heure de remise en service.

Dans un communiqué publié par la direction du district de Sousse de la Société tunisienne d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), on a annoncé des perturbations majeures et de coupures totales de l'approvisionnement en eau potable. Cette interruption, effective depuis ce matin, impacte de plein fouet les résidents des zones résidentielles et commerciales de Sahloul 4 ainsi que du quartier de Khézama Ouest, deux secteurs névralgiques rattachés territorialement à la délégation de Sousse.

Ce black-out hydraulique découle directement d'une rupture matérielle fortuite. En effet, la SONEDE explique qu'une avarie soudaine s'est déclarée sur la conduite maîtresse de transport principal du réseau, une canalisation majeure d'un diamètre imposant de 1 000 mm située au niveau du secteur de Sahloul. L'importance de ce diamètre explique la baisse immédiate de pression et l'arrêt du débit dans les foyers abonnés de ces périphéries.

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La direction de la SONEDE précise que ses ingénieurs et brigades d'intervention sont déjà déployés sur le site concerné. Les équipes procèdent actuellement aux relevés topographiques et à l'évaluation technique des travaux de soudure et de terrassement indispensables pour colmater la brèche. Cette phase d'audit doit permettre de quantifier la durée exacte des réparations nécessaires.

L'administration s'engage à publier un second bulletin d'information complémentaire durant la journée, pour fixer le calendrier réglementaire de fin de chantier ainsi que l'heure précise du rétablissement progressif du débit normal dans les robinets.

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