Tunisie: Alertes à Kairouan - Epandage aérien de pesticides, les éleveurs appelés à mettre les animaux à l'abri

Les autorités régionales de Kairouan déploient les grands moyens pour assainir les zones humides en cette saison estivale. Du 9 au 18 juillet 2026, la préfecture engage une campagne de démoustication par avion, des eaux stagnantes et de l'oued Zeroud. Les autorités imposent des restrictions de pâturage de sept jours et des mesures de confinement d'urgence pour les ruches d'abeilles.

En effet, dans un bulletin d'alerte officiel, le gouvernorat de Kairouan a annoncé le lancement opérationnel de cette vaste campagne de démoustication et de lutte contre les insectes nuisibles. Ce programme de salubrité publique s'appuiera sur des opérations d'épandage aérien de pesticides par le biais d'avions civils spécialisés. Cette stratégie vise à traiter les grands gîtes d'eaux stagnantes et à neutraliser les larves avant leur prolifération dans les zones d'habitation et les périmètres agricoles.

La cartographie des vols techniques établie par la commission de veille sanitaire cible des secteurs logistiques névralgiques de la région et ce, selon le programme qui suit :

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Zone industrielle : Traitement des marécages et gîtes hydrauliques ceinturant le pôle industriel de Kairouan.

Bassin de l'oued Zeroud : Épandage massif le long des berges et des lits d'eaux stagnantes dans la localité de Dhraâ El Tammar.

Axes routiers nationaux : Pulvérisation des zones humides situées dans l'interconnexion des routes nationales n°2 (RN2) et n°12 (RN12), ainsi que sur l'ensemble des fossés bordant la RN2 sur le tronçon reliant l'oued Zeroud à la zone de Métbasta.

Alerte maximale pour l'apiculture et interdiction de pâturage

L'utilisation de pesticides chimiques par voie aérienne impose des mesures de biosécurité et de confinement drastiques pour protéger les filières agricoles locales. Dès lors, l'administration régionale a émis une directive d'urgence à l'adresse de l'ensemble des apiculteurs exploitant des ruches dans ces périmètres.

Les producteurs doivent impérativement confiner et calfeutrer leurs colonies d'abeilles durant toute la journée de survol de l'appareil et maintenir cette isolation durant un délai de sécurité de vingt-quatre heures après la fin des opérations, afin de prémunir les essaims contre une mortalité chimique foudroyante.

Le volet de protection vétérinaire s'avère encore plus contraignant pour les éleveurs de bétail. Le gouvernorat de Kairouan interdit formellement l'accès des troupeaux aux zones traitées, proscrivant tout pâturage ou vaine pâture sur les herbes et sols contaminés pour une durée stricte d'une semaine entière après le passage de l'avion. Cette restriction environnementale est indispensable pour éliminer tout risque d'ingestion de résidus toxiques par le bétail, préserver l'intégrité de la chaîne alimentaire et éviter des complications sanitaires graves au sein des élevages de la région.