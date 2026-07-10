Sénégal: Cheikh Niang - 'Les menaces sécuritaires exigent une réponse coordonnée et fondée sur la confiance mutuelle'

Dakar — Les menaces sécuritaires "multiples, mouvantes et interconnectées" auxquelles font face les Etats de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) exigent une réponse coordonnée, concertée et fondée sur la confiance mutuelle, a déclaré, vendredi, à Dakar, le ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang.

"Les menaces auxquelles nous faisons face sont multiples, mouvantes et interconnectées. Elles exigent, plus que jamais, une réponse coordonnée, concertée et fondée sur la confiance mutuelle", a-t-il dit.

Le patron de la diplomatie sénégalaise présidant la cérémonie d'ouverture de la septième réunion des ministres du Comité de haut niveau sur le Chantier paix et sécurité de l'UEMOA.

Selon Cheikh Niang, cette rencontre est organisée dans un contexte où les Etats concernés "sont appelés à faire preuve de clairvoyance, de cohérence et de courage dans la conduite de leurs politiques sécuritaires".

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"Le Sénégal a toujours considéré la paix, la sécurité et la coopération régionale comme des axes majeurs de sa politique extérieure. Notre pays demeure convaincu que nul développement ne saurait s'enraciner durablement dans un environnement fragilisé par l'insécurité, les violences et les fractures sociales", a-t-il fait valoir.

Il assure que le gouvernement sénégalais accorde une importance particulière aux mécanismes communautaires de prévention, de coordination et de réponse aux menaces qui affectent les Etats.

"Le Chantier paix et sécurité de l'UEMOA s'inscrit pleinement dans cette vision. Il constitue un cadre essentiel de réflexion, de concertation et d'action au service de la protection des populations, du renforcement de la solidarité entre les États membres et de la consolidation de la stabilité régionale", a-t-il ajouté.

Au cours de nos travaux, les participants vont "passer en revue l'état d'avancement de la mise en oeuvre des diligences issues de la session précédente et d'apprécier les évolutions de la situation sécuritaire, en vue d'identifier des actions à même de consolider la paix et la stabilité de notre espace communautaire", a expliqué M. Niang.

Il a félicité le président de la Commission de l'UEMOA et ses équipes pour les efforts consentis dans la mise en oeuvre des actions du Programme paix et sécurité, notamment l'opérationnalisation du Mécanisme de veille et d'alerte précoce et le déploiement du Projet d'informatisation et d'interconnexion des postes de police frontaliers dans l'espace communautaire.

M. Niang a invité la Commission de l'UEMOA à poursuivre ses efforts en vue de la mise en oeuvre du Projet régional de lutte contre la circulation illicite des armes légères et de la finalisation du Projet de résilience des populations dans les espaces frontaliers.

Le ministre de l'Intégration africaine a aussi félicité les experts ayant examiné les documents relatifs à l'état de mise en oeuvre des diligences de la sixième réunion du Comité de haut niveau sur le Chantier paix et sécurité l'UEMOA, mais également à la situation sécuritaire dans les Etats membres de l'UEMOA.

Il a aussi cité le projet de rapport d'étape sur la mise en oeuvre du Chantier paix et sécurité de l'UEMOA.

Cheikh Niang s'est dit persuadé que ces documents permettront "d'identifier des actions pertinentes susceptibles d'accélérer la mise en oeuvre de la Politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité".

Le président de la Commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a de son côté salué l'engagement, sur ces questions, du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, qui assure la présidence du Comité de haut niveau sur le Chantier paix et sécurité de l'UEMOA.

Cela "témoigne, une fois de plus, de son attachement constant aux idéaux de paix, de stabilité et de solidarité régionale, ainsi que de sa volonté d'accompagner résolument les efforts collectifs en faveur de la sécurisation durable de notre espace communautaire", a-t-il estimé.

Pour Abdoulaye Diop, la question de la paix et de la sécurité est tributaire du développement des pays membres de l'organisation communautaire.

Il s'agit d'une problématique "cruciale pour le développement économique et social des Etats membres de notre l'Union. Elle est devenue, pour nos États, une priorité absolue.

L'espace UEMOA fait face, depuis plusieurs années, à des menaces graves et multiformes qui fragilisent les différents Etats membres, a rappelé, à propos, le président de la Commission de l'UEMOA.

"Le terrorisme, la criminalité organisée, les trafics illicites, l'insécurité transfrontalière, les tensions communautaires et j'en passe, continuent de fragiliser nos États et d'éprouver nos concitoyens. C'est la dure réalité quotidienne avec des menaces qui ne s'arrêtent pas aux frontières", a insisté M. Diop.