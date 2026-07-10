Sénégal: Malgré une crise de confiance, le journalisme d'intérêt public reste un pilier essentiel de l'économie et de la stabilité (Rapport)

Dakar — Le journalisme d'intérêt public constitue un puissant levier de croissance économique, un facteur de sécurité nationale et un outil essentiel de protection des populations en période de crise, malgré "les menaces croissantes" qui pèsent sur la liberté de la presse et le financement des médias, indique un rapport publié conjointement en fin juin dernier par la Deutsche Welle Akademie, l'UNESCO et le Fonds international pour les médias d'intérêt public (IFPIM).

Intitulé "La valeur du journalisme : preuves mondiales de son rôle dans l'économie, la sécurité nationale et la réponse aux crises", le document disponible en anglais insiste notamment sur le fait que la valeur sociale du journalisme n'a jamais été aussi élevée alors même que sa légitimité, son financement et la confiance du public sont dans une tendance baissière.

Ses auteurs alertent ainsi sur les conséquences du recul du journalisme indépendant dans un contexte marqué par "la montée de la désinformation alimentée par l'intelligence artificielle, le renforcement de la censure gouvernementale, l'augmentation des violences contre les journalistes et l'effondrement du modèle économique des médias".

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Les rapporteurs relèvent également que la baisse des financements destinés aux médias publics, conjuguée aux réductions importantes de l'aide internationale consacrée au développement des médias, limite l'accès des populations à une "information fiable et indépendante".

Ils citent notamment les résultats de recherches académiques les plus récentes sur la valeur du journalisme d'intérêt public, défini comme "une information indépendante, exacte et respectueuse des principes éthiques, destinée à informer les citoyens sur les questions qui affectent leur quotidien, à nourrir le débat public et à demander des comptes aux détenteurs du pouvoir".

Un dollar investi dans le journalisme peut générer plus de 100 dollars d'économies

Selon le document, "les bénéfices du journalisme d'intérêt public dépassent largement son rôle traditionnel dans le fonctionnement de la démocratie, où il contribue à informer les électeurs, à contrôler l'action publique et à servir de trait d'union entre les citoyens et leurs représentant".

De ce point de vue, ses auteurs estiment qu'il constitue également "un véritable moteur de développement économique", en contribuant à réduire la corruption, à favoriser une répartition plus transparente et plus équitable des ressources et à soutenir la croissance.

Dans cette perspective, le financement du journalisme "représente un investissement particulièrement rentable", souligne le texte, notant que chaque dollar investi dans le journalisme peut générer plus de 100 dollars d'économies pour les finances publiques grâce notamment à "l'amélioration des services publics et à la réduction de la corruption".

Le rapport met également en avant la contribution du journalisme à la sécurité nationale, en insistant sur le fait qu'il renforce "la résilience des sociétés face aux campagnes de désinformation et aux ingérences d'acteurs malveillants", tout en réduisant les risques de conflits et de guerres.

Un rempart contre les crises et la désinformation

Il insiste également sur le rôle déterminant d'un journalisme de qualité dans "la prévention et la gestion des crises humanitaires et des catastrophes", en fournissant des informations susceptibles de sauver des vies et d'améliorer la préparation ainsi que la réponse des autorités et des populations.

Le document considère que la "fonction préventive du journalisme constitue son apport le plus important".

"En participant à la construction d'un écosystème informationnel sain, il favorise la confiance au sein de la société et protège les communautés contre les effets de la désinformation", ont encore souligné les auteurs.

Ils alertent toutefois sur l'ampleur des conséquences de la désinformation amplifiée par l'intelligence artificielle, qui engendre chaque année des coûts estimés à plusieurs centaines de milliards de dollars, tout en alimentant "la confusion, la polarisation, l'extrémisme, l'affaiblissement des institutions démocratiques ainsi que l'aggravation des conflits et des crises".