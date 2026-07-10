Sénégal: Touba - Une journée des Xassaïd, du Saint Coran et du Zikroullah mobilise des centaines de fidèles mourides

Touba — Des centaines de fidèles mourides ont pris part à la grande Journée des Xassaïd, de lecture du Saint-Coran et d Zikroullah, organisée vendredi à Touba (centre), sur recommandation du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Inscrite désormais à l'agenda des manifestations religieuses de la communauté mouride, cette journée est consacrée à la dévotion, à la prière et à la célébration des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, à travers la déclamation des Xassaïd, la lecture du Saint Coran et les séances de Zikroullah sous la coordination de Serigne Amsatou Mbacké.

"L'organisation de cette journée est bien structurée grâce aux différentes commissions mises en place par le comité de pilotage", a expliqué Moustapha Guèye, secrétaire administratif du comité d'organisation.

Il s'est réjoui de la forte mobilisation des fidèles et du bon déroulement de cette édition.

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Selon lui, la particularité de cette année réside dans le fait que la journée est consacrée non seulement aux écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, mais également à la lecture intégrale du Saint Coran et aux séances de Zikroullah.

A l'intérieur de la Grande Mosquée de Touba, les écoles coraniques de la cité religieuse ont assuré la lecture du Saint Coran.

Sur l'esplanade, les "dahiras" se sont relayés pour la déclamation des Xassaïd, tandis qu'à l'extérieur de la mosquée, la communauté Baye Fall a animé des séances de Zikroullah, conformément aux recommandations du fondateur du mouridisme.

Mais la célébration ne s'est pas limitée à la Grande Mosquée de Touba. "Nous avons mis en place 28 sites répartis dans les différents quartiers de Touba pour permettre aux fidèles de participer à cette journée", a indiqué Moustapha Guèye, précisant que des disciples sont venus de plusieurs localités du Sénégal et de l'étranger.

Au-delà de son caractère spirituel, cette journée est également marquée par un important élan de solidarité.

Le comité de pilotage a installé plusieurs cuisines de fortune pour servir des repas aux fidèles, avec l'appui de nombreux bienfaiteurs qui ont également contribué au "berndé", en préparant et en distribuant des repas sur différents sites de la ville.