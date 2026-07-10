Sénégal: FORA'ESS - A Dakar, les participants s'engagent à faire de l'économie solidaire un levier de transformation économique et d'inclusion sociale

Dakar — La deuxième édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire (FORA'ESS) a adopté, jeudi, dans la capitale sénégalaise, une déclaration dite de Dakar, par laquelle les États représentés s'engagent à faire de l'économie sociale et solidaire (ESS) un levier de transformation économique, d'inclusion sociale et de développement en Afrique.

Par la même déclaration, les participants ont créé le Comité consultatif des ministres africains chargés de l'Économie sociale et solidaire. Alioune Dione, le homologue sénégalais, a été élu président de cette instance.

Les signataires de la déclaration de Dakar ont fait part de leur attachement à l'Agenda 2063 de l'Union africaine, aux objectifs de développement durable des Nations unies et à la déclaration adoptée en mai 2024 à Yaoundé, qui fait du FORA'ESS un mécanisme panafricain de promotion de l'ESS.

Les ministres et les chefs de délégation du Bénin, du Cameroun, du Cap-Vert, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de la Mauritanie, du Sénégal et du Togo ont signé la déclaration.

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Ils estiment que l'Afrique dispose d"'un patrimoine économique et social fondé sur la solidarité, la coopération, la mutualisation et l'entrepreneuriat collectif", un atout pour les pays organisateurs du FORA'ESS.

Ce patrimoine est "le socle du modèle africain de l'économie sociale et solidaire, qui concilie performance économique, justice sociale, préservation de l'environnement et prospérité partagée".

"L'ESS est un instrument stratégique de souveraineté économique, de transformation structurelle des économies africaines, de création d'emplois décents, d'autonomisation des femmes, d'insertion professionnelle des jeunes, de cohésion sociale et de transition écologique", disent les signataires de la déclaration.

Ils envisagent une harmonisation progressive des cadres juridiques, réglementaires, fiscaux, statistiques et institutionnels de l'ESS des pays concernés.

Les ministres et les chefs de délégation ayant pris part au FORA'ESS de Dakar se sont engagés à renforcer la coopération Sud-Sud et à partager leur expérience en matière de recherche et d'innovation sociale.

Ils ont souhaité aussi développer une diplomatie africaine chargée de l'économie sociale et solidaire, avoir des positions communes aux Nations unies, à l'Union africaine, dans les communautés économiques régionales et les institutions financières internationales.

Les signataires de la déclaration ont manifesté la volonté de mobiliser des financements publics, privés et coopératifs pour les entreprises du secteur de l'ESS, par des fonds d'investissements, des mécanismes de garantie et des instruments financiers innovants.

Ils veulent créer un observatoire africain de l'ESS et faire de l'autonomisation économique des femmes, de l'emploi des jeunes et de l'entrepreneuriat les priorités de la coopération.