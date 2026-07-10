Sénégal: Lutte contre la corruption - Une campagne d'affichage lancée à Ziguinchor

Ziguinchor — L'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), en partenariat avec l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), a lancé vendredi une campagne d'affichage visant à promouvoir les valeurs d'intégrité, de transparence et de redevabilité auprès des populations.

Cette campagne incluant des actions de proximité porte sur le thème "Intensifier la promotion de l'intégrité et les actions de lutte contre la corruption à travers l'Afrique".

Elle coïncide avec la 10e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption.

"Nous savons tous ce que la lutte contre la corruption représente pour nos pays, notamment pour notre économie. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu, en partenariat avec l'OFNAC, à organiser cette journée à Ziguinchor", a déclaré le vice-recteur de l'UASZ chargé des études et de la vie universitaire, Hamath Dia.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a annoncé des rencontres avec la presse ainsi que des activités de sensibilisation destinées aux populations et à plusieurs secteurs socioprofessionnels jugés vulnérables au phénomène de la corruption.

Selon M. Dia, ce fléau demeure une réalité préoccupante nécessitant "un travail de longue haleine" axé sur la prévention.

"Ce que l'on constate, c'est que la petite corruption est presque une donnée structurelle de notre pays", a-t-il relevé, estimant que la sensibilisation, notamment des jeunes, constitue un levier essentiel pour faire évoluer les comportements.

"Si l'on n'est pas sensibilisé dès le bas âge, au niveau de la sphère familiale, de l'école, du collège ou du lycée, ces habitudes peuvent être intériorisées et influencer les comportements à l'âge adulte", a-t-il expliqué, avant d'insister sur le rôle citoyen de l'université dans cette dynamique.

Hamath Dia estime que l'université "n'a plus comme seule vocation l'enseignement et la recherche. Elle a aussi une mission de service à la communauté. Elle est implantée dans un territoire et évolue dans un environnement composé d'acteurs institutionnels et sociaux".

Il considère que cette proximité justifie son engagement aux côtés des pouvoirs publics et des partenaires dans la promotion de la bonne gouvernance.

Le chef de la division de la gouvernance locale à la mairie de Ziguinchor, Jérôme Ntab, a salué cette initiative, assurant que la municipalité accompagnera sa mise en œuvre.

"Quand les intellectuels de l'université viennent avec les structures dédiées s'ouvrir à nos populations, la municipalité ne peut qu'appuyer et faciliter le travail", a-t-il dit.

Il a promis que la mairie s'appuiera sur les conseils et délégués de quartier pour diffuser les informations relatives aux nouvelles dispositions législatives en matière de lutte contre la corruption, afin de favoriser leur appropriation par les populations.