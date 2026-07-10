Sénégal: Université de Thiès - L'UFR sciences de l'ingénieur adopte le port de l'uniforme pour ses étudiants

Thiès — L'Unité de formation et de recherche Sciences de l'ingénieur (UFR SI) de l'Université Iba der Thiam (UIDT) de Thiès instaure le port de l'uniforme pour ses étudiants, une mesure entrée en vigueur ce jeudi 9 juillet.

"Doter nos étudiants d'uniformes, c'est aussi réparer une anomalie", a souligné le directeur de l'UFR Sciences et ingénierie, le professeur Mathioro Fall.

Pour lui, l'uniforme reflète non seulement l'image de l'institution, mais aussi son appartenance à un réseau d'établissements publics de formation d'ingénieurs au Sénégal.

"Nous avons besoin de montrer notre identité effectivement, pour permettre à nos étudiants d'être fiers, lors des rencontres scientifiques et culturelles".

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Selon l'enseignant-chercheur, cette décision s'inscrit dans un souci de développer le sentiment d'appartenance de leurs étudiants à l'UFR Sciences de l'ingénieur mais aussi à l'université Iba Der Thiam de Thiès.

Le professeur Fall a annoncé que conformément à la feuille de route des autorités de l'UFR, "il sera proposé aux étudiants, en dehors de la formation d'ingénieur, de [présenter] au choix des étudiants qui feront la formation d'officiers d'actifs de réserve".

Selon lui, l'UFR est en train de discuter avec les autorités compétentes sur cette "innovation", pour mettre en oeuvre une vision, consistant à "former des ingénieurs techniquement et scientifiquement aptes, mais également des ingénieurs citoyens, pour répondre aux besoins de notre pays, en termes de souveraineté économique, de citoyenneté, mais pour accompagner l'État dans toutes ses actions".

"A partir d'aujourd'hui, les ingénieurs que nous formons à l'UIDT, plus précisément [à] l'UFR des sciences de l'ingénieur, seront reconnaissables partout dans le monde à travers leur tenue", a pour sa part relevé le recteur l'UIDT, Mamadou Babacar Ndiaye.

Le port de la tenue est de nature à effacer toute forme de discrimination liée à l'ethnie, la croyance, l'origine sociale, a-t-il laissé entendre.

"Et cela fait que nous aurons des étudiants, des ingénieurs qui auront un sentiment d'appartenance très fort puisqu'ils pourront se reconnaître et s'entraider, se retrouver plus rapidement avec cette tenue qui va les identifier", a-t-il- dit.