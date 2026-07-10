Angola: Le chef d'état-major général des FAA souligne l'importance de la sécurité maritime

Ambriz (Bengo) — Le chef d'état-major général des Forces armées angolaises (FAA), le général d'aviation Altino Carlos José dos Santos, a souligné vendredi, dans la municipalité d'Ambriz, province de Bengo, l'importance du renforcement de la sécurité maritime afin de répondre aux défis auxquels est confronté l'Atlantique Sud.

S'exprimant lors de la cérémonie marquant le 50e anniversaire de la Marine de guerre angolaise (MGA), il a déclaré que le contexte international actuel exige des forces navales modernes, dotées d'équipements adaptés et pleinement préparées à faire face aux menaces pesant sur la sécurité et la stabilité maritimes.

Le chef d'état-major a insisté sur la nécessité de poursuivre la modernisation de la Marine de guerre angolaise et d'approfondir la coopération avec les pays partenaires.

Parmi les principaux défis, il a cité la piraterie, la pêche illicite, le trafic de stupéfiants, d'armes et d'êtres humains, le terrorisme, la pollution marine, la cybercriminalité ainsi que d'autres formes de criminalité organisée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le général d'aviation, la position géostratégique de l'Angola dans l'Atlantique Sud, ses quelque 1 600 kilomètres de littoral et l'étendue de sa zone économique exclusive confèrent au pays des responsabilités accrues en matière de défense de sa souveraineté et de protection de ses ressources maritimes.

Dans cette perspective, a-t-il expliqué, l'Exécutif poursuit la mise en oeuvre d'un programme progressif de modernisation de la Marine de guerre angolaise, fondé sur l'acquisition de nouveaux moyens navals, la construction et la réhabilitation d'infrastructures, la modernisation des systèmes de surveillance maritime ainsi que le renforcement des capacités logistiques et opérationnelles de la force navale.

Il a souligné que le développement des ressources humaines constitue l'un des piliers essentiels de ce processus, plaidant pour un investissement continu dans la formation technique, scientifique et militaire des officiers, sous-officiers, soldats et marins.

Une marine pleinement opérationnelle représente, selon lui, un instrument indispensable pour assurer la défense des eaux nationales, protéger les intérêts stratégiques de l'État et garantir la liberté de navigation sur les routes maritimes.

Le général a également relevé que la coopération internationale a contribué au renforcement des capacités de la Marine de guerre angolaise grâce aux échanges d'expériences, à la formation des cadres et à l'organisation d'exercices conjoints avec des pays partenaires.

La cérémonie s'est déroulée en présence du commandant de la Marine de guerre angolaise, l'amiral Valentim Alberto António, d'officiers généraux des différentes composantes des FAA, de membres de l'Exécutif ainsi que de plusieurs personnalités civiles et militaires.

Des délégations militaires du Brésil, du Portugal et de la Namibie ont également pris part aux célébrations.