Angola: Le ministère de l'Environnement surveille 15 000 éléphants à Cuando

Mavinga — La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a affirmé mercredi, l'existence de 15.000 éléphants dans les parcs nationaux de Mavinga et Luengue-Luiana, province de Cuando, surveillés par un système de contrôle et de circulation des animaux.

Selon la ministre, qui s'est entretenue avec les membres du Gouvernorat de Cuando et des inspecteurs de l'environnement, comme en témoigne la gouverneure de la province, Carla Cativa, la surveillance vise à assurer la conservation et la protection des éléphants.

La gouvernante a admis que les parcs nationaux de Mavinga et Luengue-Luiana étaient les plus grandes zones de biodiversité de l'Angola et de l'Afrique, d'où l'importance de l'amélioration continue de leur conservation et protection.

Ana Paula de Carvalho a fait valoir que le ministère, par l'intermédiaire de ses inspecteurs environnementaux, souhaite être une référence non seulement en Angola, mais aussi en Afrique, malgré le fait que les conditions de travail des « gardiens de la nature » restent inadéquates.

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Elle a donc sollicité la collaboration rapide des inspecteurs environnementaux pour toutes les initiatives du gouvernement de Cuando visant à sensibiliser la population à la protection de la faune et de la flore, en vue du développement durable de Cuando.

Elle a annoncé, à cette occasion, le lancement d'un projet de regroupement des deux parcs susmentionnés en un parc international, ce qui nécessitera une collaboration étroite avec les services d'inspection et les communautés locales, afin de préserver la biodiversité de Cuando.

Concernant les deux camions livrés, la responsable a expliqué qu'ils permettraient une meilleure collecte des déchets solides, mais qu'il était tout aussi important de disposer d'un lieu de stockage pour ces déchets, dont bénéficieraient les municipalités de Mavinga et de Cuito Cuanavale.

L'objectif est d'éviter la contamination des sols et de l'eau.

Elle a préconisé la réutilisation du Centre écologique de Cuando, afin que les déchets conservés puissent servir d'engrais pour l'agriculture, et a également suggéré de sensibiliser la population à l'utilisation des engrais organiques.

La ministre a plaidé pour l'organisation d'ateliers d'éducation à l'environnement et de programmes d'assainissement total pilotés par la communauté, afin d'enseigner aux enfants et aux adultes les bonnes pratiques environnementales et les principes d'assainissement de base.