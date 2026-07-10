Angola: Joana Lina souligne le rôle de l'inclusion financière dans l'autonomisation des femmes

Luanda — La vice-présidente du Comité national pour la promotion de la femme rurale, Joana Lina, a souligné vendredi à Luanda que le renforcement de l'éducation numérique et de l'inclusion financière constitue un levier essentiel pour accélérer l'autonomisation des femmes.

S'exprimant lors du panel consacré à « L'autonomisation économique des femmes : inclusion financière et technologique », organisé dans le cadre du deuxième Forum international de la femme pour la paix et la démocratie, elle a plaidé pour une action concertée entre les gouvernements, les institutions financières, le secteur privé et les autres partenaires afin d'élargir les possibilités de participation des femmes à l'économie.

Joana Lina a insisté sur la nécessité d'étendre l'accès à Internet dans les communautés et de renforcer la formation des femmes dans les domaines des sciences et des technologies, notamment par l'intégration de ces enseignements dans les programmes scolaires.

« Le développement durable passe nécessairement par le renforcement des capacités des femmes et leur accès aux outils numériques », a-t-elle déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a ajouté que la transformation économique du continent dépend de la création de conditions permettant aux femmes de participer pleinement aux processus de développement.

De son côté, la directrice exécutive de Mediant International Limited, Agnes Adhiambo Mugeni, a estimé que le développement économique des femmes est désormais étroitement lié à l'accès aux technologies.

Selon elle, les femmes ne doivent pas se limiter à l'utilisation des outils technologiques, mais également devenir des conceptrices de solutions, afin de contribuer à une transformation numérique pensée en Afrique et pour l'Afrique.

L'entrepreneure a ajouté que l'autonomisation économique va bien au-delà de la génération de revenus, en renforçant la confiance en soi, l'autonomie et la participation des femmes aux processus de prise de décision, autant de facteurs favorisant la paix et la croissance économique.