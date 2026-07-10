Angola: Près de 250 mille citoyens actualisent leur inscription électorale

Luanda — Près de 250.000 citoyens angolais à travers le pays ont déjà procédé à l'actualisation de leur inscription électorale, un mois après le lancement de l'opération, a annoncé vendredi à Luanda le directeur national du Registre électoral officieux, Pascual Santana.

S'exprimant devant la presse en marge de l'opération d'actualisation de l'inscription électorale de la vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, le responsable a indiqué que ces chiffres résultaient du bilan du premier mois de l'opération, lancée le 15 juin de cette année.

Pascual Santana a précisé que Luanda occupait la première place parmi les cinq provinces enregistrant le plus grand nombre d'actualisations effectuées à ce jour. Il a appelé les citoyens à adhérer massivement au processus afin de participer aux élections générales prévues en 2027.

Le responsable a rappelé que l'actualisation de l'inscription électorale se poursuivra jusqu'au 31 mars 2027 pour les citoyens résidant en Angola, tandis que les Angolais établis à l'étranger pourront effectuer cette démarche à partir de janvier 2027.

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Les Guichets uniques de services au public (BUAP) sont ouverts du lundi au vendredi, de 7 heures à 15 heures, et le samedi, de 8 heures à midi.

Selon les données officielles, l'Exécutif prévoit de couvrir plus de 16 millions de citoyens angolais âgés de 18 ans et plus, résidant sur le territoire national et à l'étranger.

L'actualisation s'effectue au moyen du système de « preuve de vie », un mécanisme destiné à confirmer l'existence physique des citoyens et à mettre à jour leurs données dans le fichier électoral.

L'opération se déroule dans les BUAP installés au sein des administrations municipales et communales, ainsi que dans les missions diplomatiques et consulaires angolaises à l'étranger.

Pour cette opération, 634 postes d'accueil sont prévus sur l'ensemble du territoire national, dont 254 ont été activés lors de la première phase, avec la mobilisation de plus de 10 000 agents de terrain.

Les autorités ont précisé qu'aucune nouvelle carte d'électeur ne sera délivrée, les données des citoyens étant simplement actualisées dans le système électoral.

À travers cette mesure, l'Exécutif entend renforcer la fiabilité de la base de données électorale, réduire le taux d'abstention et favoriser une participation accrue des citoyens aux élections générales de 2027, qui permettront d'élire le Président de la République ainsi que les 220 députés à l'Assemblée nationale.