Angola: Basketball - Bruno Fernando s'engage pour deux saisons avec l'Anadolu Efes

Luanda — L'international angolais Bruno Fernando est officiellement devenu un joueur de l'Anadolu Efes d'Istanbul, a annoncé vendredi le club turc.

Selon le site spécialisé Eurohoops, le pivot angolais, qui évoluait jusqu'à présent au Partizan Belgrade, a signé un contrat de deux ans avec la formation stambouliote.

Âgé de 27 ans, Bruno Fernando a porté les couleurs du Partizan lors de la saison 2025-2026, après un bref passage au Real Madrid, avec lequel il a remporté le championnat d'Espagne.

Auparavant, le joueur avait évolué en NBA, où il a successivement défendu les couleurs des Atlanta Hawks (2019-2021 et 2023-2024), des Boston Celtics (2021-2022), des Houston Rockets (2022-2023) et des Toronto Raptors (2024-2025).