Angola: La vice-présidente du MPLA met à jour son inscription électorale

Luanda — La vice-présidente du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), Mara Quiosa, a procédé, ce vendredi, à la mise à jour de son inscription électorale auprès du Guichet unique de services au public (BUAP) de l'administration municipale d'Ingombota, à Luanda, dans le cadre des préparatifs des élections générales prévues en 2027.

À l'issue de cette démarche, la dirigeante a appelé les citoyens angolais âgés de 18 ans et plus à accomplir ce devoir civique afin de pouvoir prendre part au prochain scrutin.

S'exprimant devant la presse, Mara Quiosa a souligné que la mise à jour de l'inscription électorale constitue l'expression d'une responsabilité individuelle, dans la mesure où elle relève à la fois d'un droit fondamental et d'un devoir civique de chaque citoyen.

« La campagne est portée par un slogan particulièrement évocateur : "Le pays nous appelle". Il est en effet impératif que chaque Angolais traduise concrètement cette responsabilité civique en accomplissant cette démarche », a-t-elle déclaré.

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La vice-présidente du MPLA a également affirmé que l'Exécutif avait mis en place les conditions nécessaires pour permettre aux citoyens de se rendre dans les administrations communales et municipales afin d'actualiser leurs données électorales dans des conditions satisfaisantes et sans difficultés.

Elle a, par ailleurs, exhorté les militants de son parti à mettre eux aussi à jour leur inscription électorale, estimant qu'ils devaient montrer l'exemple en matière de responsabilité civique.

Mara Quiosa a salué le fonctionnement du BUAP, mettant en avant la célérité et la simplicité de la procédure, ainsi que le niveau de préparation technique des agents chargés de son exécution.

Elle a estimé, à cet égard, que toutes les conditions étaient désormais réunies pour favoriser une large participation des citoyens à cette opération.

Selon les données officielles, l'Exécutif entend couvrir plus de 16 millions de citoyens angolais âgés de 18 ans et plus, résidant sur le territoire national ainsi qu'à l'étranger.