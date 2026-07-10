Afrique: Coupe du monde 2026 - Le Maroc éliminé en quarts de finale

Luanda — La sélection marocaine de football a vu son parcours s'arrêter en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 après sa défaite face à la France (0-2), jeudi, au Gillette Stadium de Foxborough, près de Boston, aux États-Unis.

Les buts français ont été inscrits par Kylian Mbappé à la 60e minute et Ousmane Dembélé six minutes plus tard.

Dernier représentant africain encore en lice, le Maroc n'est pas parvenu à rééditer l'exploit réalisé lors de l'édition 2022 au Qatar, où il avait atteint les demi-finales avant de terminer à la quatrième place.

Grâce à ce succès, la France se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du monde pour la huitième fois de son histoire. Les Bleus affronteront le vainqueur de la rencontre entre l'Espagne et la Belgique, programmée vendredi. Ils avaient déjà atteint le dernier carré en 1958, 1982, 1986, 1998, 2006, 2018 et 2022.

Les deux autres quarts de finale opposeront la Norvège à l'Angleterre samedi, puis l'Argentine à la Suisse dans la nuit de samedi à dimanche (heure de l'Angola).