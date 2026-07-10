Angola: L'inclusion financière marque la dernière journée du Forum international des femmes

10 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MGM/ART/SB

Luanda — L'inclusion financière, la promotion de la paix et la résilience climatique ont dominé les débats de la deuxième et dernière journée du IIe Forum international des femmes pour la paix et la démocratie, qui se tient à Luanda depuis jeudi.

Cette rencontre, qui réunit environ 350 participantes sous le thème « Transformer l'Afrique : Autonomiser les femmes et leur rôle de dirigeantes pour la paix et la croissance inclusive du continent », souligne l'importance de la participation des femmes aux processus décisionnels, à la prévention et à la résolution des conflits.

Selon le programme, les représentantes de plusieurs pays africains analyseront également le rôle des femmes dans la promotion de la paix, en s'intéressant particulièrement à la dimension culturelle et religieuse.

Les participantes aborderont également les mécanismes visant à réduire la vulnérabilité des femmes déplacées de force dans les zones de conflit, ainsi que les stratégies pour renforcer leur inclusion économique et sociale.

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Le forum réaffirme son engagement en faveur de la promotion de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et de la définition de solutions concrètes aux défis auxquels elles sont confrontées, en renforçant la coopération entre les gouvernements, les institutions et les partenaires au développement.

Lors de la séance d'ouverture, qui s'est tenue jeudi, des dirigeants gouvernementaux, des représentants de l'Union africaine, des organisations internationales, des experts et des défenseurs des droits des femmes ont souligné l'importance du leadership féminin pour la construction de la paix, de la démocratie et du développement durable en Afrique.

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