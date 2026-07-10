Afrique: L'Angola et l'Union africaine s'accordent sur l'ordre du jour du sommet pour la paix à Luanda

Luanda — Le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine (UA), Miguel Bembe, a rencontré jeudi à Addis-Abeba le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, afin d'évoquer la situation sécuritaire et pacifique sur le continent.

Selon un communiqué de la représentation diplomatique angolaise auprès de l'UA, lors de cette rencontre, qui s'est tenue au siège de l'Union africaine, les deux responsables ont échangé leurs points de vue sur les défis sécuritaires qui affectent la région des Grands Lacs, le Sahel et l'Afrique de l'Est.

À cette occasion, ils se sont accordés sur la nécessité de réponses coordonnées et efficaces pour endiguer les foyers d'instabilité.

Les parties ont également examiné les préparatifs de la Conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur le renforcement des mécanismes de prévention et de règlement des conflits en Afrique, prévue le 30 août à Luanda, et précédée de la session extraordinaire du Conseil exécutif le 29 août.

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La rencontre a également permis de passer en revue d'autres initiatives internationales prévues en Angola ce mois-ci, notamment le 2e Forum international des femmes pour la paix et la démocratie, la mission de la Commission de l'Union africaine pour le renforcement de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, le Sommet international de l'Alliance des civilisations des Nations Unies et la 3e édition de la Semaine de l'économie bleue.

À cette occasion, Mahamoud Ali Youssouf a réaffirmé l'engagement de la Commission de l'Union africaine à mobiliser les États membres afin qu'ils participent aux événements organisés à Luanda.

Le président de la Commission de l'Union africaine a également salué le rôle du président de la République, João Lourenço, dans la promotion de la paix et de la réconciliation en Afrique, et en particulier le leadership qu'il exerce en tant que Champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation sur le continent.