Angola: L'APLOP plaide pour un investissement accru dans les infrastructures portuaires

Luanda — Le Comité technique de l'Association des ports lusophones (APLOP) a recommandé jeudi à Luanda de promouvoir un investissement accru dans les infrastructures portuaires et la formation du personnel dans les pays membres.

Cette recommandation fait suite aux travaux menés par les comités de l'APLOP lors d'une table ronde organisée sous le thème « Ports lusophones : de la compétence à la compétitivité mondiale ».

Devant la presse, le coordinateur général du Comité technique de l'APLOP, Domingos Jones, a déclaré qu'il existait un consensus sur la nécessité de former les professionnels travaillant dans les ports membres de l'APLOP afin de relever les défis actuels du secteur.

Il a expliqué que les ports sont confrontés à des enjeux technologiques, tels que la numérisation, l'intelligence artificielle et l'adoption de nouvelles technologies permettant d'accroître l'efficacité et la compétitivité.

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Il a rappelé que l'objectif de l'APLOP est de favoriser le développement de tous ses ports membres.

En effet, il a plaidé pour la création des conditions nécessaires permettant à chaque port de mettre en oeuvre les recommandations approuvées lors de la table ronde.

Par ailleurs, le président de l'Association des ports des pays lusophones (APLOP), Manuel Neto, a souligné que l'idée de faire de l'organisation internationale un moteur de connaissances, de développement de solutions techniques et de création de valeur pour ses membres a commencé à se concrétiser lors de la réunion de Luanda.

Le président a envisagé une APLOP toujours plus forte, où les connaissances alimentent les décisions, la recherche produit des résultats et la coopération technique se traduit par des ports plus performants.

La table ronde des comités de l'Association des ports des pays lusophones (APLOP), organisée en partenariat avec l'Association des ports d'Angola (APANG), a recommandé la mise à jour de la législation maritime et portuaire.

Elle a abordé des sujets liés à la gouvernance, aux opérations portuaires dans les pays lusophones (défis communs et modèles pour l'avenir), aux entraves à la libre navigation et à leurs conséquences sur les contrats de transport maritime, ainsi qu'à la compétence des tribunaux maritimes, entre autres.

L'APLOP est une organisation internationale créée pour promouvoir la coopération, la modernisation et la défense des intérêts des ports des pays membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), notamment l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mozambique, le Portugal, Sao Tomé-et-Principe et le Timor-Oriental.