Angola: Un agronome défend la valorisation de l'agriculture familiale

Luanda — L'agronome Fernando Pacheco a plaidé jeudi à Luanda pour une meilleure valorisation de l'agriculture familiale en Angola, compte tenu de son importance pour l'économie nationale.

S'exprimant lors de la conférence sur l'agriculture familiale en Angola, Fernando Pacheco a révélé que plus de 80 % des aliments consommés et produits en Angola proviennent de l'agriculture familiale.

« Des études montrent que le niveau de participation de l'agriculture familiale à la production nationale est élevé, et que les grandes entreprises n'en produisent qu'environ 20 % », a-t-il indiqué.

Il a considéré fondamental d'éviter de réduire l'agriculture familiale à une simple agriculture de subsistance, compte tenu de son importance dans l'économie nationale.

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Fernando Pacheco a rappelé que par le passé, chaque famille angolaise possédait en moyenne quatre hectares de terres cultivables, « mais aujourd'hui, elles n'en possèdent plus que deux environ ».

A son tour, le directeur général d'Action pour le développement rural et l'environnement (ADRA), Simione Chiculo, a reconnu que l'agriculture familiale constitue la base de la production alimentaire et de la subsistance de millions de citoyens.

Selon lui, l'agriculture familiale joue un rôle fondamental dans la génération de revenus, la création d'emplois et le dynamisme de l'économie locale, notamment en milieu rural.

Il a toutefois déploré les difficultés rencontrées par les agriculteurs pour accéder à la terre et à l'assistance technique.

La conférence, organisée par l'ADRA, visait à favoriser le dialogue et la réflexion sur l'agriculture familiale en Angola, en encourageant le renforcement des stratégies et des interventions des différents acteurs, le partage d'expériences et le soutien au secteur.

Des représentants d'organisations de la société civile, des parlementaires, des responsables communautaires et des universitaires ont participé à l'événement.