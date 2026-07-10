Ile Maurice: Linion Moris présente sa nouvelle identité et se prononce sur la réforme des pensions

Linion Moris a dévoilé sa nouvelle identité ce vendredi 10 juillet lors d'une conférence de presse à l'hôtel Hennessy Park, à Ébène. Le mouvement a annoncé plusieurs mesures, dont une primaire ouverte pour désigner son candidat au poste de Premier ministre et des règles axées sur la transparence et la démocratie interne.

Dev Sunnasy, chef par intérim de Linion Moris, a également appelé à une consultation nationale sur la réforme des pensions, estimant qu'elle concerne l'ensemble de la population. Il a indiqué que cette réforme mérite une large concertation, à l'image des réformes électorale et constitutionnelle.

Il a aussi confirmé que des membres du mouvement seront présents à la manifestation contre la réforme de la pension prévue demain, samedi 11 juillet, en tant que citoyens.