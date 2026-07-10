Ile Maurice: Opération sauvetage des coraux

Ils ressemblent à des rochers colorés, mais les coraux sont bien plus que ça. Véritables maisons pour des milliers d'espèces marines, ils sont aujourd'hui menacés par le réchauffement des océans et la pollution. À Maurice, des scientifiques et des associations se mobilisent pour leur donner une nouvelle chance. Suis-nous pour en savoir plus.

Sous la surface de l'océan se cache un univers incroyable : celui des récifs coralliens. Colorés, vivants et pleins de surprises, ils abritent une grande partie de la biodiversité marine. Mais ce monde fragile est aujourd'hui en danger à cause de la hausse des températures de l'eau, de la pollution et des effets du changement climatique. Pour mieux les protéger, un projet de sanctuaire corallien terrestre va voir le jour.

Baptisé Land-Based Coral Culture for Restoration, Conservation and Education, ce projet, déjà présenté dans nos colonnes, est porté par Reef Conservation, avec le soutien de la Commission européenne et le cofinancement de Beachcomber Resorts & Hotels. Lancé en 2024 pour une durée de cinq ans, il vise à créer un Land-Based Coral Sanctuary, un espace où certaines espèces rares de coraux pourront être cultivées, protégées et étudiées.

Des villes sous-marines

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Dans ce sanctuaire, les scientifiques utiliseront notamment des techniques de reproduction sexuée des coraux. Cela consiste à recueillir des gamètes, c'est-à-dire les cellules reproductrices des coraux, afin d'élever de nouvelles colonies qui pourront ensuite être utilisées pour restaurer des récifs autour de l'île. Le futur centre, prévu au Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa au Morne, aura aussi une mission éducative. Il permettra au public, notamment aux jeunes, de mieux comprendre l'importance des récifs coralliens et les moyens de les protéger.

Les récifs coralliens sont souvent comparés aux forêts tropicales des océans. Ils abritent une incroyable diversité d'espèces marines et servent de refuge, de lieu de reproduction et de source de nourriture pour de nombreux poissons. «Bann koray se lakaz bann pwason, si koray mor, bann pwason e tou bann biodiversite disparet», expliquait Nadeem Nazurally, biologiste marin et chargé de cours à l'université de Maurice, dans le cadre d'un article intitulé Blanchiment massif des coraux autour de l'île depuis le début de l'année, paru sur lexpress.mu, le 28 avril 2025. Autrement dit, lorsque les coraux disparaissent, c'est tout un équilibre marin qui est menacé. À Maurice, les récifs jouent également un rôle essentiel pour protéger les côtes contre les vagues et soutenir des activités économiques comme la pêche et le tourisme.

Alerte face au blanchiment

Depuis le début de l'année 2025, Maurice fait face à un important épisode de blanchiment des coraux. Lorsque l'eau devient trop chaude, les coraux expulsent les petites algues qui vivent en eux et leur donnent leurs couleurs. Ils deviennent alors blancs et peuvent mourir si le stress se prolonge. Lors de ses observations, Nadeem Nazurally avait constaté une situation préoccupante. «Il y a eu une mortalité massive des coraux dans certains endroits. C'est pire que les années précédentes. Parfois la température de l'eau a atteint les 33 degrés.» Mais l'espoir demeure, car des projets de restauration sont menés et certaines espèces de coraux plus résistantes à la chaleur sont étudiées et utilisées pour renforcer les récifs.

Chacun peut agir

Protéger les coraux ne concerne pas uniquement les scientifiques. Les jeunes aussi peuvent contribuer en adoptant de bons gestes tels qu'éviter de jeter des déchets dans la nature, réduire la pollution plastique, respecter les fonds marins lors des baignades et partager les connaissances sur ces précieux écosystèmes. Car sauver les coraux, c'est aussi protéger la vie qui dépend d'eux.

Le savais-tu?

Les coraux ne sont pas des plantes, mais bien des animaux marins. Ils appartiennent à la même grande famille que les méduses. Chaque petit organisme appelé «polype» construit une structure en calcaire qui, avec des milliers d'autres polypes, forme un récif corallien. Un récif peut mettre des dizaines, voire des centaines d'années à se former. Certaines colonies de coraux peuvent vivre plusieurs siècles, ce qui fait d'elles de véritables archives naturelles de l'histoire des océans. À Maurice, les récifs coralliens forment une barrière naturelle autour de l'île. Ils ralentissent la force des vagues et contribuent ainsi à protéger les côtes contre l'érosion. Ils jouent aussi un rôle économique important en soutenant la pêche et en attirant des visiteurs venus découvrir les fonds marins.

Mais les coraux ont aussi des alliés surprenants. Certains poissons, comme les poissons-perroquets, participent à la bonne santé des récifs en mangeant les algues qui pourraient étouffer les coraux. D'autres espèces contribuent au recyclage des nutriments nécessaires à la vie marine. Savais-tu également que les coraux ont besoin de lumière pour survivre ? Les petites algues vivant à l'intérieur de leurs tissus utilisent la lumière du soleil pour produire de l'énergie et donner leurs magnifiques couleurs aux récifs. Protéger les coraux, c'est donc préserver un monde vivant complexe, où chaque espèce joue un rôle essentiel.