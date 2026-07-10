Ethiopie: L'ECC a encaissé plus de 738 milliards de birrs de recettes au cours de l'exercice fiscal écoulé

Addis Ababa — La Commission des douanes éthiopienne (ECC) a annoncé avoir perçu 738,14 milliards de birrs de recettes au cours de l'exercice fiscal éthiopien qui vient de s'achever.

Lors d'une conférence de presse organisée pour présenter les résultats annuels de la commission, le commissaire Debele Qabeta a détaillé les avancées opérationnelles qui ont permis ce succès financier.

Le commissaire de la Commission des douanes éthiopiennes, Debele Qabeta, a fait une déclaration aux médias concernant la mise en oeuvre du plan de son institution pour l'exercice fiscal 2018, désormais achevé.

Selon le commissaire, la Commission s'était initialement fixé un objectif de 725,27 milliards de birrs pour l'exercice fiscal, mais elle a dépassé son propre objectif pour atteindre 738,14 milliards de birrs grâce à des stratégies de recouvrement hautement optimisées, a-t-il souligné.

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Il a en outre souligné que la Commission avait mené à bien ses missions principales : garantir le recouvrement des droits de douane et des taxes dus, lutter contre les réseaux de contrebande illicite et faciliter les procédures logistiques pour les exportations nationales.

Ces recettes provenaient principalement des droits d'importation et d'exportation, des droits de douane et d'autres opérations spécifiques génératrices de recettes gérées par la commission.

Il a également attribué cette forte hausse des recettes aux politiques macroéconomiques favorables du gouvernement, à des réformes institutionnelles ambitieuses et à la numérisation à grande échelle des procédures de dédouanement et d'audit.

Tout au long de l'exercice budgétaire, la commission a redoublé d'efforts dans ses opérations de lutte contre la contrebande, veillant à ce que l'État ne subisse aucune perte de recettes vitales au profit des réseaux de commerce illicite, a-t-il souligné.

La commission a réussi à intercepter des marchandises de contrebande et à préserver plus de 380 milliards de birrs de richesse nationale d'un détournement illicite, grâce à des opérations conjointes coordonnées avec divers acteurs des secteurs de la sécurité et de la réglementation, a conclu le commissaire.