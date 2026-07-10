Ethiopie: L'initiative « Bounty of Basket » soutient les efforts du pays en faveur de l'autosuffisance alimentaire - Ministère

10 Juillet 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — L'initiative « Bounty of the Basket » (Yelemat Trufat) donne lieu à des résultats concrets dans la poursuite des objectifs d'autosuffisance alimentaire et de sécurité nutritionnelle, a annoncé le ministère de l'Agriculture.

Lors d'une conférence de presse consacrée à la mise en oeuvre de cette initiative, le ministre d'État chargé de l'Agriculture, Fikru Regassa, a déclaré que ce programme renforçait les capacités économiques nationales, parallèlement aux efforts en cours visant à garantir la souveraineté alimentaire.

Le ministre d'État a rappelé que la production nationale de lait s'élevait à 7,1 milliards de litres lors du lancement de l'initiative, soulignant qu'elle avait considérablement augmenté pour atteindre 15,7 milliards de litres cette année.

Avant le déploiement de l'initiative, la distribution annuelle de poussins d'un jour était limitée à 26 millions ; cependant, ce chiffre a connu une croissance exponentielle pour atteindre 184 millions cette année.

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Il a ajouté que la production d'oeufs avait bondi de 3,2 milliards à 11,7 milliards d'unités, tandis que la production de viande de volaille avait considérablement augmenté, passant de 90 000 tonnes à 253 000 tonnes.

M. Fikru a également souligné que des résultats très encourageants avaient été enregistrés dans le domaine de l'apiculture et de la production de miel, notant que les diverses interventions avaient généré de nombreux emplois dans tous les sous-secteurs.

Parallèlement, les projets d'aquaculture tirant parti des plans d'eau naturels et des étangs artificiels enregistrent des résultats impressionnants.

Grâce au renforcement des capacités opérationnelles des écloseries existantes, la distribution d'alevins est passée de seulement 300 000 à un chiffre impressionnant de 16,5 millions.

En conséquence, la production halieutique globale a quadruplé depuis le lancement de l'initiative.

Ce programme joue un rôle central dans la réalisation des objectifs alimentaires et nutritionnels des communautés agricoles et pastorales, tout en répondant à la demande croissante du marché urbain en produits d'origine animale.

En garantissant des retombées socio-économiques équitables pour les citoyens, cette initiative continue de constituer un outil essentiel pour stabiliser l'inflation alimentaire locale.

En ce qui concerne la productivité de l'élevage, les programmes d'amélioration génétique des vaches laitières, associés à des exploitations avicoles modernes, ont ouvert de nombreuses perspectives d'emploi pour les jeunes et les femmes.

De plus, les pratiques avancées d'engraissement du bétail et l'amélioration de la distribution des vaccins vétérinaires, destinées à stimuler le commerce extérieur, ont considérablement accru les performances du pays en matière d'exportation de viande.

Le ministère continue de mener les efforts à l'échelle nationale visant à optimiser les rendements agricoles grâce à l'adoption de technologies agricoles modernes et de races améliorées, avec des résultats exceptionnels déjà enregistrés dans le secteur laitier.

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