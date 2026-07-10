Congo-Kinshasa: L'ONG Hands For Help alerte sur la « banalisation » d'Ebola

L'ONG Hands For Help a tiré la sonnette d'alarme le jeudi 9 juillet sur Radio Okapi, affirmant que la maladie à virus Ebola tend à être banalisée en République démocratique du Congo. Selon l'organisation, malgré la virulence de l'épidémie, les populations ne sont plus suffisamment sensibilisées ni informées sur les dangers.

« Nous devons nous mobiliser beaucoup et davantage autour de la communication parce que l'acceptance communautaire et l'engagement communautaire sont la base de toute opération », a alerté Nicole Lufungi, chargée des programmes de l'ONG.

Elle appelle à communiquer avec la même intensité qu'au moment de la première épidémie d'Ebola, afin de raviver la conscience du danger au sein des communautés.

L'ONG a exhorté les leaders communautaires de Beni (Nord-Kivu) à diffuser des messages positifs et responsables, à sensibiliser sur les risques liés à Ebola, encourager les mesures de prévention (lavage des mains, vigilance face aux symptômes) et lutter contre les rumeurs et la désinformation.

Dans le cadre de cette initiative, Hands For Help a remis une dizaine de kits de lavage des mains aux représentants communautaires, destinés à être installés dans les espaces publics et communautaires pour renforcer la prévention