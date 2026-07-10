Congo-Kinshasa: École de Guerre de Kinshasa - 27 officiers supérieurs achèvent leur parcours de formation

La 6e promotion de l'École de Guerre de Kinshasa (EGK) a achevé son parcours de formation le 8 juillet 2026 avec la remise des brevets d'enseignement militaire supérieur (BEMS) à 27 officiers supérieurs, dont 11 stagiaires internationaux.

Créée dans le cadre du partenariat de défense entre la France et la RDC, l'EGK forme les cadres des FARDC appelés à exercer des responsabilités stratégiques au sein des FARDC.

À travers son engagement aux côtés de cette école, la France contribue au renforcement des compétences militaires congolaises et accompagne la RDC dans un objectif commun : protéger sa souveraineté, défendre son intégrité territoriale et assurer la sécurité de tous les Congolais.

« La cérémonie de clôture de la 6e promotion de l'École de Guerre de Kinshasa (EGK), organisée le 8 juillet 2026, a illustré la vitalité de la coopération de défense entre la France et la République démocratique du Congo. En accompagnant la formation des cadres des FARDC, la France contribue au renforcement durable des capacités de l'État congolais, au service de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de la sécurité de tous les Congolais », rappelle l'ambassade.

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La France contribue au renforcement des compétences militaires congolaises. Objectif partagé : protéger la souveraineté, défendre l'intégrité territoriale et assurer la sécurité des Congolais.

Dix officiers ont également obtenu un Master II en études stratégiques, défense et gestion des catastrophes de l'Université de Kinshasa.

L'EGK est membre du réseau des Écoles de guerre francophones et du réseau international des Écoles de sécurité et de défense. Depuis sa création, l'école a formé 154 officiers supérieurs, dont 110 Congolais. Son ambition est de devenir un centre d'excellence régional ouvert aux pays d'Afrique centrale, de l'Est et australe.