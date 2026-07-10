Congo-Kinshasa: La société civile de Demba alerte sur un danger permanent des feux de brousse

Deux maisons ont été réduites en cendres, vendredi 9 juillet à Mukolo dans le territoire de Demba (Kasaï-Central). Selon les témoignages, le feu est parti d'une brousse voisine avant de se propager jusqu'aux habitations. Malgré l'intervention des riverains, les flammes ont calciné tous les biens de deux familles.

Selon Marcel Masanka, coordonnateur territorial de la Nouvelle société civile du Congo (NSCC) de Demba, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée de deux côtés des victimes de l'incendie. Par ailleurs, il renseigne que depuis l'incident, les familles passent la nuit à la belle étoile.

Pour les victimes, une assistance urgente des autorités leur permettra de reconstruire leurs habitations et de vivre dignement.

Cependant, Marcel Masanka, le feu des brousses représente un grand danger pour les populations de Demba et ses environs. Il renseigne que le risque est plus élevé surtout en période de saison sèche. Avec l'élimination de l'humidité des végétations, les plantes se transforment en combustibles, a-t-il déclaré:

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" C'est une pratique que nous condamnons. C'est une mauvaise habitude. Il faut vous préserver de ne pas brûler la brousse et tirer nos enfants à l'oreille pendant la journée de ne pas jouer avec le feu, parce que chaque fois qu'il joue avec le feu à la maison, il y a risques de perdre la maison et certains biens."