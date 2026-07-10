Tunisie: Coopération académique et scientifique entre l'ISSAT de Gabès et trois collèges canadiens pour structurer les filières environnementales

L'enseignement supérieur technologique renforce ses alliances internationales pour répondre aux exigences de la transition écologique industrielle. L'objectif est de former des ingénieurs d'élite capables de piloter la transition énergétique industrielle dans le Sud tunisien.

L'Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de la Technologie (ISSAT) de Gabès vient d'officialiser la signature d'un accord de coopération académique et scientifique d'envergure avec un consortium de trois établissements d'élite canadiens : le Collège Montmorency, le Collège de Maisonneuve et le Cégep de Saint-Laurent. Cette convention bilatérale s'intègre au coeur d'un grand programme de modernisation pédagogique axé sur le développement des compétences d'ingénierie dans les secteurs névralgiques de l'énergie propre, de l'efficacité thermique et de la protection de l'environnement.

L'architecture de ce partenariat stratégique vise à opérer une restructuration des filières de l'ISSAT Gabès. En effet, les comités d'experts canadiens et tunisiens collaboreront pour concevoir de nouveaux modules d'apprentissage basés sur l'Approche Par Compétences (APC). Il s'agit d'une méthodologie qui aligne directement la formation des étudiants sur les profils de postes recherchés par les entreprises.

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Le projet met un accent particulier sur la consolidation des passerelles avec le tissu industriel local du bassin de Gabès, orientant les laboratoires de recherche appliquée vers la résolution de problématiques environnementales réelles, telles que la décarbonation des usines, le traitement des rejets chimiques et l'adaptation aux dérèglements climatiques.

Ce déploiement académique est le fruit d'une diplomatie économique active entre Tunis et Ottawa. Les opérations s'inscrivent dans le cadre du programme national intitulé « Les instituts supérieurs des sciences appliquées et de la technologie pour une économie verte et inclusive ».

Ce projet d'envergure bénéficie d'une subvention financière intégrale octroyée par le gouvernement du Canada. La mise en oeuvre technique et le suivi logistique des transferts de compétences sur le terrain ont été confiés à l'organisation Collèges et Instituts Canada (CICan).

En brisant l'isolement académique pour s'ouvrir résolument sur son environnement économique régional, l'ISSAT de Gabès ambitionne de convertir son expertise en un levier de croissance verte, fournissant ainsi aux futurs diplômés tunisiens les compétences techniques internationales indispensables pour manager la transition énergétique et soutenir le développement durable du pays.