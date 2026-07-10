Tunisie: QNB Tunisia intègre le périmètre de la certification ISO 9001 - 2015 du Groupe QNB

10 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

QNB Tunisia fait désormais partie des filiales du Groupe QNB couvertes par l'extension du périmètre de la certification ISO 9001:2015 relative au système de management de la qualité du département Politiques et Procédures, relevant de la Direction du Contrôle des Opérations du Groupe.

Cette extension vise à intégrer les différents marchés dans lesquels le Groupe QNB est présent à travers son réseau international, dans le cadre d'une démarche commune visant à renforcer l'harmonisation des processus et l'amélioration continue des pratiques opérationnelles.

La norme ISO 9001:2015 constitue un référentiel international en matière de management de la qualité. Elle repose notamment sur la mise en place de processus structurés, le suivi des performances, la maîtrise des activités et l'amélioration continue afin de répondre aux attentes des différentes parties prenantes.

Pour QNB Tunisia, cette intégration dans le périmètre de certification du Groupe traduit son alignement avec les procédures et standards qualité appliqués au niveau international par QNB.

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Une démarche de qualité appliquée au réseau international

À travers l'élargissement du périmètre de cette certification, le Groupe QNB poursuit le déploiement d'un cadre commun de gestion des politiques et procédures au sein de ses différentes entités.

Cette démarche vise à assurer une approche cohérente dans le contrôle des opérations, tout en tenant compte des spécificités réglementaires et opérationnelles propres à chaque marché.

Présente en Tunisie depuis 2013, QNB Tunisia fait partie du réseau international du Groupe QNB, l'un des principaux groupes bancaires de la région Moyen-Orient et Afrique.

L'extension de la certification ISO 9001:2015 constitue ainsi une étape supplémentaire dans l'application des standards de qualité du Groupe au niveau de ses différentes implantations.

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