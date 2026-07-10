Cote d'Ivoire: Recrutement à la BOAD - La Banque met en garde contre les fausses offres et les tentatives d'escroquerie

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) tire la sonnette d'alarme face à la recrudescence des tentatives d'escroquerie liées à ses procédures de recrutement et d'accès à ses offres de stages.

Dans une note d'information publiée à l'attention du public, l'institution financière régionale appelle les candidats à la plus grande vigilance et rappelle qu'aucun paiement n'est exigé à quelque étape que ce soit de son processus de recrutement.

Selon la BOAD, des individus malveillants diffusent actuellement de faux messages, courriels et publications invitant des candidats à verser de l'argent en contrepartie d'un recrutement ou de l'obtention d'un stage. La Banque dénonce ces pratiques frauduleuses et précise qu'elles sont passibles de poursuites conformément aux dispositions légales en vigueur.

La BOAD dénonce des manœuvres frauduleuses

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Face à ces agissements, l'institution rappelle que le seul canal officiel permettant de soumettre une candidature est son portail de recrutement. Elle insiste sur le fait qu'aucune autre plateforme, adresse électronique, agence, cabinet ou intermédiaire n'est habilité à recevoir, traiter ou faciliter des candidatures en son nom.

La BOAD précise également que la date limite de dépôt des candidatures en cours est fixée au 10 juillet 2026. Elle invite ainsi les postulants à consulter exclusivement son site officiel pour toute information relative aux offres d'emploi et de stage.

Aucun paiement exigé pour postuler

L'institution est catégorique : aucune somme d'argent, quels qu'en soient le motif ou l'intitulé - frais de dossier, frais de traitement, frais administratifs, garantie ou autres - n'est demandée aux candidats à aucune étape du processus de recrutement.

Par conséquent, toute demande de paiement ou de transfert d'argent émanant de personnes se réclamant de la BOAD doit être considérée comme frauduleuse. La Banque invite les candidats à ne donner aucune suite à ce type de sollicitation et à privilégier uniquement les canaux officiels de communication.

La Banque appelle les candidats à la vigilance

Face à la multiplication des tentatives d'escroquerie, la BOAD exhorte le public à faire preuve de la plus grande vigilance et à signaler aux autorités compétentes tout message suspect ou toute tentative de fraude.

L'institution réaffirme par ailleurs son engagement à garantir des procédures de recrutement transparentes, équitables et sécurisées, fondées exclusivement sur les compétences et le mérite des candidats.

Enfin, la BOAD prévient qu'elle se réserve le droit d'engager toute action administrative, civile ou pénale contre les auteurs, complices ou relais de ces actes frauduleux, ainsi que contre toute personne portant atteinte à son image, à sa réputation ou utilisant abusivement son nom, son identité visuelle ou ses canaux de communication officiels. Par cette mise en garde, la Banque entend protéger les candidats et préserver la crédibilité de ses procédures de recrutement.