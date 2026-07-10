Cote d'Ivoire: Initiation au numérique - Plus de 100 jeunes bénéficient d'une formation gratuite à Abobo

Faire du numérique un levier d'inclusion sociale et professionnelle accessible à tous. C'est le pari que veut relever le cabinet DM Academy à travers son programme spécial "Vacances Numériques". Lancé le 1er juin 2026, le programme cible les élèves, les étudiants, les jeunes diplômés, les travailleurs et toute personne n'ayant pas de connaissances en informatique ou ayant très peu de compétences numériques.

Le programme "Vacances numériques" est axé sur les fondamentaux de l'informatique, la prise en main de l'ordinateur, les outils bureautiques, la navigation sur Internet, la communication numérique, la création d'affiches avec Canva, la maintenance informatique, les plateformes collaboratives ainsi que les bonnes pratiques en matière de sécurité numérique. Au dire de Siendou Kamagaté, directeur des formations et de l'employabilité, l'objectif est de permettre à chacun d'acquérir l'autonomie nécessaire pour évoluer avec aisance dans un environnement de plus en plus digitalisé.

Siendou Kamagaté a également indiqué que cette initiative s'inscrit dans une vision plus large : démocratiser l'accès au numérique, afin que personne ne soit laissé de côté, conformément à la politique d'inclusion numérique chère au conseil municipal de la commune d'Abobo, et à sa première magistrate, Kandia Camara. « Aujourd'hui, savoir utiliser un ordinateur et les outils numériques est devenu aussi indispensable que savoir lire et écrire. Notre ambition est de donner au plus grand nombre les compétences de base nécessaires pour étudier, travailler, entreprendre et saisir les opportunités offertes par le numérique. Nous voulons permettre à chaque jeune de transformer ses vacances en véritable investissement pour son avenir », explique-t-il.

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À en croire le directeur des formations et de l'employabilité de DM Academy, le programme vacances numériques qui prendra fin le 15 septembre 2026, connaît un engouement croissant. Puisque la troisième cohorte est en cours de formation. Chaque cohorte de quinze stagiaires bénéficie gratuitement de deux semaines de formation. « Nous avons encore une trentaine de bourse disponibles pour les prochaines cohortes. Nous invitons les élèves, les étudiants et les jeunes d'Abobo à profiter de cette opportunité pour se former gratuitement et façonner leur avenir. À terme, ce sont 105 bourses de formation entièrement gratuites qui auront été offertes aux jeunes d'Abobo », selon M. Kamagaté.

Et Siendou Kamagaté d'indiquer que le programme vacances numériques est le premier d'une série de programmes innovants promus par sa structure. Notamment le programme d'Incubation de compétences numériques pour l'emploi (Icone) qui va débuter le 15 août 2026 - pour huit semaines - permettra à une cinquantaine d'étudiants, de jeunes diplômés et de jeunes professionnels d'acquérir toutes les compétences pratiques pour se différencier en entreprise. Ce, comme analyste de données spécialisé en business intelligence, infographiste-vidéaste, assistant informatique et bureautique, administrateur système et réseaux, ou Digital Planner spécialisé en Community Management, marketing digital et création de contenus.