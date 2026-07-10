Cote d'Ivoire: Modernisation de la météorologie - Météo-France International honore cinq entreprises ivoiriennes

Météo-France International (MFI) a rendu hommage aux entreprises ivoiriennes ayant contribué à la réussite du Projet VIGICLIMM, un programme stratégique de modernisation de la Direction de la Météorologie nationale de Côte d'Ivoire, rapporte un communiqué transmis à Fratmat.info, ce 10 juillet 2026.

Au cours d'une cérémonie officielle organisée à Abidjan, l'institution a décerné les Trophées Partenaires VIGICLIMM à plusieurs sociétés nationales, saluant leur expertise, leur professionnalisme et leur engagement dans la réalisation de cette initiative d'envergure.

Mis en œuvre par la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (SODEXAM), avec l'appui de Météo-France International, le Projet VIGICLIMM marque une étape décisive dans le renforcement des capacités météorologiques et climatiques de la Côte d'Ivoire.

Grâce à des infrastructures modernes, des équipements de pointe et des solutions technologiques innovantes, le pays dispose désormais d'outils plus performants pour produire des prévisions météorologiques, des bulletins de vigilance et des systèmes d'alerte précoce plus fiables, plus précis et plus réactifs.

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Une modernisation au service de la résilience climatique

Au-delà de la performance technologique, cette modernisation vise à renforcer la protection des populations, des infrastructures stratégiques et des activités économiques face aux aléas climatiques. Elle contribue également à améliorer la résilience climatique de la Côte d'Ivoire et s'inscrit dans la dynamique de l'initiative des Nations Unies « Early Warnings for All », qui ambitionne de garantir à chaque citoyen un accès à des systèmes d'alerte efficaces contre les risques météorologiques, hydrologiques et climatiques.

Le succès du Projet VIGICLIMM repose sur une coopération étroite entre Météo-France International, la SODEXAM et plusieurs entreprises ivoiriennes. Cette synergie a permis de relever d'importants défis techniques et opérationnels, notamment la construction d'un Centre national opérationnel de météorologie de dernière génération, le déploiement d'un réseau national modernisé d'observation météorologique et l'installation du premier radar météorologique Solid State intégré à un service météorologique national en Afrique, une première sur le continent.

Les entreprises ivoiriennes distinguées

À travers ces trophées, Météo-France International entend valoriser les compétences locales, considérées comme un levier essentiel dans la réalisation de projets complexes répondant aux standards internationaux.

L'entreprise EMEBCI a été récompensée pour la qualité de ses prestations techniques et sa contribution au déploiement des infrastructures essentielles du projet, dans le respect des exigences de qualité, de sécurité et de performance.

OBEG a été distinguée pour son expertise en ingénierie, son accompagnement technique ainsi que son rôle dans la coordination et le suivi des ouvrages, garantissant la conformité des réalisations.

Une distinction particulière a été attribuée à LIFILED, dont l'implication a été déterminante dans la construction d'infrastructures techniques spécialisées destinées à accueillir des équipements météorologiques de haute précision, dont le premier radar météorologique Solid State installé pour un service météorologique national africain. MFI a salué la capacité de l'entreprise à conduire des projets stratégiques dans les domaines des infrastructures critiques, de l'énergie, des technologies intelligentes et des solutions innovantes au service du développement durable.

Les entreprises DUNIA et FLOPPY-TECH ont également été honorées pour leur professionnalisme, leur rigueur et leur expertise dans la réalisation des travaux et l'intégration des solutions numériques ayant contribué au succès du projet.

Un modèle de coopération pour l'Afrique

En distinguant ces entreprises, Météo-France International réaffirme sa volonté de promouvoir les compétences africaines, de favoriser le transfert de savoir-faire et de bâtir, avec ses partenaires, des infrastructures météorologiques résilientes capables de répondre aux défis climatiques de demain.

À travers le Projet VIGICLIMM, la Côte d'Ivoire démontre qu'une coopération fondée sur l'excellence technique, l'innovation et la confiance entre partenaires internationaux et entreprises locales constitue un modèle de réussite pour le développement d'infrastructures stratégiques au service du développement durable en Afrique.