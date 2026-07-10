Cote d'Ivoire: Koumassi Campement - Le pasteur Kouamenan Marcel annonce la prise en charge intégrale d'un nouveau-né sinistré

Le président-pays du Réseau mondial des experts du développement économique et social (Remedes), le pasteur Kouamenan Marcel, accompagné de membres de son organisation, s'est rendu à Koumassi Campement dans l'après-midi du jeudi 9 juillet 2026.

Cette visite avait pour objectif d'apporter un soutien aux personnes sinistrées à travers des dons en vivres et en non-vivres, mais également d'annoncer la prise en charge complète de Sangara Hamza Abdourahim, un nourrisson âgé d'un mois et d'une semaine, né le jour même de la démolition de la maison familiale.

Prenant la parole devant les populations, le pasteur Kouamenan Marcel a rappelé que son organisation intervient auprès des couches vulnérables dans plusieurs pays du monde, notamment au Liban, au Venezuela, dans les Caraïbes, aux États-Unis, en France et en République du Congo. Il a souligné que le Remedes apporte régulièrement une assistance alimentaire, médicale et sociale aux personnes en difficulté, tout en privilégiant des actions souvent menées dans la discrétion.

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Au cours de son intervention, il a annoncé plusieurs mesures de soutien en faveur des personnes déguerpies de Koumassi Campement. Parmi celles-ci figure la prise en charge intégrale du bébé né le jour de la démolition. « À compter de ce jour, nous assurons entièrement la prise en charge de Sangara Hamza Abdourahim, né le jour même de la démolition. Pendant que sa mère subissait une césarienne à l'hôpital pour lui donner naissance, la maison de ses parents était détruite », a déclaré le pasteur Kouamenan Marcel.

Il a précisé que cet engagement s'étendra jusqu'aux études universitaires de l'enfant. Le responsable du Remedes a également annoncé la distribution de kits scolaires aux élèves à la prochaine rentrée, l'approvisionnement régulier des familles en produits de première nécessité, notamment le riz, l'huile et l'eau, ainsi qu'un appui aux enseignants. Une aide à la reconstruction des lieux de culte endommagés est également envisagée.

Pour terminer, le pasteur Kouamenan Marcel a exhorté les habitants à préserver la paix, à éviter les tensions et à garder espoir malgré les difficultés. Il a assuré que son Ong poursuivra son accompagnement de la communauté à travers de nouvelles actions sociales et des dons matériels destinés à améliorer les conditions de vie des populations.

Sur place, des dons composés de numéraire, de plusieurs tonnes de riz, de cartons d'huile, de packs d'eau, de couches pour bébés et de divers autres produits non alimentaires ont été remis aux sinistrés.