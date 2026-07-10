L'Autorité de régulation du transport intérieur (Arti) a pris une part active aux travaux du Groupe consultatif organisé les 8 et 9 juillet 2026 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Outre les échanges avec les partenaires institutionnels, son directeur général Assamoua Désiré N'Zi, a mis à profit la journée dédiée au secteur privé pour présenter des projets structurants dont deux acceptés au Programme d'investissement public (Pip).

« C'est un évènement qui a été très bien organisé et nous en félicitons le ministère du Plan et du Développement. Mais c'est aussi et surtout une opportunité inédite pour présenter deux de nos projets structurants », s'est-il réjoui. Et d'ajouter que les annonces déjà faites par les partenaires institutionnels et celles que feront les milieux d'affaires sont la preuve de la confiance des investisseurs dans la Côte d'Ivoire. « Ce rendez-vous est la preuve que le pays est bien géré », soutient-il.

Le Dg de l'Arti a également souligné: " Notre secteur est un stratégique et transversal. C'est notre rôle de faire en sorte qui foncionne normalement pour permmettre à la Côte d'Ivoire de tirer le meilleur de son potentiel".

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Le premier projet de l'Arti validé au Pip consiste à la mise en place d'une base de données géospatiales. Assamoua N'Zi a indiqué qu'il s'agit d'un référentiel spatial permettant la collecte, le traitement, l'analyse, la diffusion des données relatives aux services, aux acteurs, aux flux et aux infrastructures du transport intérieur. Cet outil devra contribuer à une meilleure connaissance du secteur, à une régulation fondée sur des statistiques fiables et à une planification stratégique plus efficiente des problématiques liées au transport intérieur.

À chacun des visiteurs du stand de l'Arti, le Dg a également présenté le projet de Système intégré de régulation et d'entretien des infrastructures de transport (Projet Glutton H2O) qui a pour but de protéger durablement l'environnement de mobilité urbaine en garantissant des espaces de déplacement sécurisés, accessibles et fonctionnels.